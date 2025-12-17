Nigeryjski ekspert ostrzega przed kolejną „świąteczną masakrą”

Obrońca wolności religijnej ostrzega przed możliwością kolejnej „masakry bożonarodzeniowej” w Nigerii, podczas gdy chrześcijanie w tym kraju nadal doświadczają ataków na niespotykaną dotąd skalę.

Na Kapitolu we wtorek odbył się nadzwyczajny szczyt poświęcony zbrodniom przeciwko chrześcijanom, podczas którego przywódcy polityczni oraz eksperci zajmujący się prześladowaniami omówili statystyki dokumentujące skalę prześladowań chrześcijan na całym świecie oraz wysiłki podejmowane w celu ich zwalczania. Wśród prelegentów był nigeryjski naukowiec, którego członkowie rodziny zostali zabici w ataku na początku tego roku, oraz działacz na rzecz wolności religijnej, który wystosował ostre ostrzeżenie przed nadchodzącą „masakrą bożonarodzeniową”.

Podczas wydarzenia głos zabrali także Gia Chacon z organizacji broniącej wolności religijnej For the Martyrs, senator Josh Hawley (R-Mo.), reprezentant Chris Smith (R-N.J.), reprezentant Marlin Stutzman (R-Ind.) oraz Mark Walker, nominowany przez prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora nadzwyczajnego ds. międzynarodowej wolności religijnej.

Sean Feucht, muzyk uwielbienia, który stoi na czele służby Light a Candle, zajmującej się zakładaniem kościołów i zwalczaniem handlu ludźmi w celach seksualnych, współorganizował wydarzenie wraz z Chacon, Hawleyem oraz biurem reprezentanta Rileya Moore’a (R-W.Va.).

Judd Saul, założyciel grupy rzeczniczej Equipping the Persecuted, powiedział, że jego organizacja „oficjalnie rozpoczęła działalność w 2019 roku, a kilka lat później zaczęliśmy się zastanawiać nad pomysłem uruchomienia czegoś, co nazwaliśmy TruthNigeria.com”, odpowiadając w ten sposób na fakt, że „jest wielu dziennikarzy oraz wiele ataków i wiele incydentów, które nie trafiały do opinii publicznej”.

Saul zasugerował, że „każdy atak, do którego dochodzi w Nigerii, jest filtrowany przez pryzmat [Al Jazeery, katarskiego, kontrolowanego przez rząd kanału informacyjnego], zanim trafi do naszych głównych mediów”.

„Truth Nigeria zyskało duże uznanie i wielkie zaufanie wśród miejscowych w Nigerii” – powiedział. „Nasza organizacja wydała od 2023 roku ponad 100 ostrzeżeń terrorystycznych z 89-procentową skutecznością. Wiedzieliśmy więc, gdzie dojdzie do ataków. Wiedzieliśmy, kiedy mają nastąpić, i za każdym razem powiadamialiśmy rząd Nigerii, a każdy atak został zignorowany, każde ostrzeżenie, każde zawiadomienie zostało zignorowane”.

„Mamy teraz informacje wywiadowcze, na dziś; przed tym spotkaniem rozmawiałem ze swoimi kontaktami. Fulanowie gromadzą się na granicy Nasarawa i Plateau. Planują uderzyć w te wioski. Planują uderzyć w Bokkos w stanie Plateau. Planują uderzyć w Barkin Ladi. Planują uderzyć w Riyom w Plateau. Planują uderzyć w społeczność Agatu w stanie Benue i planują uderzyć w Kafanchan w stanie Kaduna, wszystko w Boże Narodzenie”.

„Planują kolejną masakrę bożonarodzeniową” – oznajmił. Masakra bożonarodzeniowa, o której mówił Salul, miała miejsce w dniach poprzedzających Boże Narodzenie 2023 roku i w sam dzień świąt, w kilku wioskach w stanie Plateau, i doprowadziła do śmierci ponad 160 chrześcijan.

Nawiązując do ataku, do którego doszło w czerwcu w stanie Benue, Saul ostrzegł: „Jeśli chcecie zobaczyć Yelwatę razy pięć, razy 10, interwencja musi nastąpić teraz, aby temu zapobiec”.

Franc Utu, badacz z University of Central Oklahoma i były główny specjalny asystent gubernatora stanu Benue, którego Chacon przedstawiła jako „ocalałego z przemocy Fulani”, przedstawił dodatkowe szczegóły dotyczące ataku na Yelwatę.

„Pochodzę z Yelwaty, epicentrum masakry z 13 i 14 czerwca tego roku, 2025. Pochodzę ze stanu Benue, który jest spichlerzem Nigerii, ale niestety zamienił się w cmentarz Nigerii” – powiedział Utu.

„Moja wioska, Yelwata, została zaatakowana 13 i 14 czerwca, od godz. 21.00 13 czerwca do 1.00 nad ranem 14 czerwca, przez islamskich dżihadystów. To jeden z bardzo wielu ataków. Przez ostatnie 10 lat żyliśmy jako wioska, która co miesiąc jest nieustannie atakowana przez tych dżihadystów”.

Jak mówi Utu: „To, co wyróżniło 13 i 14 czerwca, to ogromna liczba ludzi zabitych w jedną noc. W ciągu czterech godzin 278 moich krewnych zostało unicestwionych w najbardziej przerażający sposób. Nie zostali po prostu zastrzeleni. Wielu zostało w bestialski sposób zarżniętych”.

Utu wskazał, że jedną z ofiar był jego dwuletni siostrzeniec, zauważając, że „zwęglone szczątki tego dwulatka znaleziono rano, gdy obejmował swoją mamę”. Wspominał też, jak jego siostra została zamordowana w tak makabryczny sposób, że jej „mózg był na zewnątrz”.

„Zostali zabici nie z jakiegokolwiek innego powodu, ale z powodu swojej wiary” – ubolewał. „Gdybym tamtego dnia był na miejscu, zostałbym zabity, ponieważ od ponad 10 lat jestem twarzą i głosem mojego kraju i prześladowanych chrześcijan w Nigerii”.

Utu zasugerował, że ukierunkowane ataki na chrześcijan w Nigerii są tak poważne, ponieważ dżihadyści „infiltrowali rząd Nigerii”, dodając, że „infiltrowali politykę, infiltrowali armię, wojsko, każdy segment”.

„Jeśli dziś zobaczysz jakiegokolwiek chrześcijanina w Nigerii, który staje i mówi, że nie ma żadnego ludobójstwa chrześcijan, wiedz po prostu, że ten chrześcijanin jest albo tchórzem, współsprawcą, zdrajcą, albo jest po prostu bezduszny” – dodał.

Zarówno Utu, jak i Saul twierdzili, że informacje wywiadowcze dokładnie przewidziały atak na Yelwatę. „Przed nocą 13 czerwca dostaliśmy informację wywiadowczą, że ci ludzie nadchodzą” – powiedział Utu. Zwrócił uwagę, że dżihadyści „modlili się, aby pójść i dokonać udanej egzekucji moich rodzeństwa, moich krewnych”.

Odnosząc się do masakry w Yelwacie, Saul powiedział: „Wiedzieliśmy o tym na 30 dni przed, powiadomiliśmy rząd” oraz że „24 godziny przed atakiem powiadomiliśmy rząd”. Wyraził oburzenie, że „nic się nie stało”.

Atak w Yelwacie i obawy przed kolejną masakrą bożonarodzeniową pojawiają się w momencie, gdy Nigeria stoi w obliczu międzynarodowej kontroli z powodu ukierunkowanych ataków na chrześcijan.

Trump uznał w tym roku Nigerię za kraj budzący szczególne obawy w odpowiedzi na to, co określił jako „egzystencjalne zagrożenie” dla tamtejszych chrześcijan. Zarówno Utu, jak i Chacon przedstawili statystyki ukazujące skalę prześladowań chrześcijan w Nigerii.

„Tylko w tym roku zabito ponad 7 000 chrześcijan. Ponad 500 kościołów zostało zniszczonych w mojej społeczności. W mojej społeczności, między czerwcem a grudniem tego roku, straciliśmy ponad 500 osób” w „codziennych atakach” – wyjaśnił Utu.

Chacon rozpoczęła wtorkowe wydarzenie, przedstawiając szczegółowo, że „od 2009 roku ponad 19 000 kościołów w Nigerii zostało podpalonych lub zniszczonych”. Określiła te statystyki jako dowód „systematycznej próby zniszczenia całego narodu”, podczas gdy Utu potępił ukierunkowane ataki na chrześcijan w swoim kraju jako „ludobójstwo”.

Utu zakończył swoje wystąpienie wezwaniem do „bezpośredniej interwencji wojskowej w celu wytępienia tych terrorystów”. Zapewnił słuchaczy, że rząd Nigerii nie podejmie działań przeciwko terrorystom, ponieważ „ludzie stojący na czele rządu w wielu miejscach są sponsorami tego”.

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post