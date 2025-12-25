Nigeryjski chrześcijanin skazany na śmierć przez powieszenie uzyskał ułaskawienie

Nigeryjski chrześcijanin, rolnik, który został skazany na śmierć po tym, jak w obronie własnej zabił radykalnego Fulanina atakującego jego farmę, został zwolniony z więzienia po tym, jak gubernator stanu Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri udzielił mu pełnego ułaskawienia pod naciskiem kongresmena ze Stanów Zjednoczonych.

Obrońcy praw chrześcijan oraz członek Izby Reprezentantów USA Riley M. Moore (R-W.V.) świętują uwolnienie Sunday’a Jacksona, studenta i rolnika z obszaru administracyjnego Demsa w stanie Adamawa, który w 2021 roku został skazany na śmierć za konfrontację z 2015 roku na swojej farmie. W jej trakcie został dźgnięty nożem, którego następnie użył, by zabić napastnika, Bubę Ardo Bawuro.

„Sunday Jackson jest wolny! Po ponad dekadzie w więzieniu, gdzie odbywał karę śmierci za obronę własną, Sunday Jackson został ułaskawiony” – napisał we wtorek Moore, który stał się jednym z najgłośniejszych na Kapitolu obrońców chrześcijan w Nigerii.

„Sunday jest chrześcijańskim rolnikiem, który – jak niezliczeni inni chrześcijanie w Nigerii – został brutalnie zaatakowany przez islamskiego radykała. Sunday odpowiedział w obronie własnej, zabijając napastnika. Zabiegałem o uwolnienie Sunday’a zarówno publicznie, jak i podczas prywatnych spotkań, w tym podczas mojej niedawnej wizyty w Nigerii w ramach delegacji Kongresu”.

Rzecznik prasowy Fintiriego, Humwashi Wonosikou, ogłosił ułaskawienie Jacksona we wtorek, zaznaczając, że decyzja została podjęta „w związku z obchodami Bożego Narodzenia i Nowego Roku”.

„Jackson, który przebywa w Ośrodku Odosobnienia o Średnim Poziomie Zabezpieczenia w Kuje, został ułaskawiony razem z Josephem Eugene’em z nowego Ośrodka Odosobnienia o Średnim Poziomie Zabezpieczenia w Yoli oraz Maxwellem Ibrahimem, odbywającym karę w Ośrodku Odosobnienia o Średnim Poziomie Zabezpieczenia w Kadunie” – przekazał Wonosikou w oświadczeniu, cytowany przez Peoples Gazette.

Jackson twierdzi, że pracował na swojej farmie w Numan, gdy zmarły wprowadził swoje zwierzęta na jego pole. Rolnik mówi, że Bawuro zaatakował go, gdy próbował zwrócić mu uwagę na tę sytuację, jednak rolnikowi udało się go obezwładnić i zabić.

W 2021 roku sędzia Sądu Wysokiego stanu Adamawa orzekł, że Jackson powinien był uciec z miejsca zdarzenia, zamiast zabić napastnika. Został skazany na śmierć przez powieszenie, a wyrok ten Sąd Najwyższy Nigerii podtrzymał w marcu.

Wśród osób zabiegających o uwolnienie Jacksona byli adwokat praw człowieka Emmanuel Ogebe z US Nigeria Law Group oraz pastor William Devlin ze Stanów Zjednoczonych, wolontariusz i dyrektor generalny organizacji charytatywnych REDEEM! oraz Widows & Orphans, który podróżuje po świecie, by okazywać solidarność prześladowanym chrześcijanom.

„Sunday Jackson, nasz chrześcijański brat w Nigerii, został ułaskawiony” – napisał Devlin na Facebooku. „Barrister Ogebe i Rev. Devlin pracowali jako zespół … oddajemy całą chwałę/uznanie Bogu!”

W marcu Devlin trafił na nagłówki mediów, gdy zaoferował swoje życie w zamian za życie Jacksona podczas rozmowy z dziennikarzami po tym, jak Sąd Najwyższy podtrzymał jego wyrok.

„Postrzegam to jako posłuszeństwo Pismu” – powiedział pastor w rozmowie z The Christian Post. „Jezus Mesjasz uczynił to dla mnie. Poszedł na krzyż, a ja mam nowe życie dzięki temu. Dlaczego więc nie miałbym zrobić tego dla kogoś innego?”

Źródło: Christian Post