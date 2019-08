Nigeria: Zastrzelono pastora i porwano jego żonę. Czy rząd chroni obywateli?

W niedzielę wieczorem, nieznani napastnicy zabili nigeryjskiego pastora i porwali dla okupu jego żonę. Małżonkowie podróżowali autostradą, na której ataki przestępców stały się zjawiskiem powszechnym.

„The Punch” poinformował, że Jeremiah Omolara, pastor Kościoła Żywej Wiary w Romi New Extension na przedmieściach stanu Kaduna, został zastrzelony, gdy napastnicy urządzili zasadzkę na jego pojazd na autostradzie Abuja-Kaduna.

Poza żoną pastora Omolary, w samochodzie był też ich syn, który, według raportów informacyjnych, zdołał uciec.

Napastnicy domagają się okopu za żonę pastora w wysokości ponad 138 tysięcy dolarów.

Zabójstwo Omolary i porwanie jego żony potwierdził pastor Joseph Hayab, przewodniczący państwowej sekcji Stowarzyszenia Chrześcijan w Nigerii (Christian Association of Nigeria – CAN).

Jak podaje „Daily Post Nigeria”, duchowny wezwał nigeryjski rząd do zacieśnienia ochrony w stanie Kaduna.

Hayab mówił też o wzroście porwań na obszarze stanu, szczególnie wśród duchowieństwa.

„Zaledwie w zeszłym tygodniu zaatakowano duchownego w Kasuwan Magani” – wyjaśnił Hayab. „Napastnicy próbowali wtargnąć do jego domu, zabijając na miejscu ochroniarza. Dzięki Bogu, nie zdołali dostać się do środka”.

Hayab dodał, że niedawno porwano też córkę baptystycznego pastora, za którą porywacze żądają wysokiego okupu.

„A teraz, na drodze Kaduna-Abuja zabito pastora Kościoła Żywej Wiary w obecności jego żony, którą następnie porwano” – powiedział Hayab w wywiadzie dla „Daily Post Nigeria„. „Mówi to o nowym trendzie, by atakować nas w naszych domach lub w naszych kościołach lub na drogach. Już nigdzie nie jesteśmy bezpieczni i zadajemy to samo pytanie, co zawsze: ‚Gdzie są nasze agencje ochrony?'”.

„Czy taktycznie mówi się nam, że sami powinniśmy się bronić?” – pytał dalej. „Jeśli zaczniemy się bronić, to znaczy, że nie jesteśmy już chronieni, albo, że nie mamy już rządu. A może ten rząd jest tylko dla tych, których kocha, a o innych nie dba?”.

„Nie chcemy sytuacji, gdy będziemy zmuszeni myśleć o tym, jak zapewnić sobie ochronę; uważamy, że rząd jest po to, by nas chronić” – zakończył Hayab.

Jak donosiło CBN News, radykalni bojownicy islamscy, w tym pasterze Fulani, zabijają w Nigerii setki chrześcijan.

„Nigeria to obecnie dla chrześcijan najbardziej zabójcze miejsce na świecie” – wyjaśnił adwokat Emmanuel Ogebe. „Mamy tu do czynienia z ludobójstwem. Próbują wysiedlić chrześcijan, próbują przejąć ich ziemie i próbują narzucić swoją religię tak zwanym niewiernym i poganom, za których uważają chrześcijan”.

Na liście World Watch 2019 opracowanej przez Open Doors USA, Nigeria zajmuje dwunastą pozycję wśród krajów na świecie, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News