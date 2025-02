Nigeria: zamordowali pastora w jego domu

Podejrzani członkowie ekstremistycznej grupy islamskiej Boko Haram zamordowali pastora w jego domu w stanie Gombe w Nigerii 9 lutego. Pastor Bala Galadima z kościoła ewangelikalnego Winning All (ECWA) został zastrzelony około godziny 1 w nocy w Lubo. Członkowie kościoła poinformowali, że uzbrojeni mężczyźni ubrani w czarne szaty wtargnęli do jego domu na terenie kościoła i zastrzelili go w łóżku. Napastnicy wkroczyli do miasta, strzelając, aby odstraszyć każdego, kto mógłby spróbować interweniować. Najpierw podeszli do niewłaściwego domu, prosząc o wskazówki, zanim ostatecznie znaleźli dom pastora.

Członkowie kościoła wyrazili głęboki smutek z powodu jego śmierci, podkreślając jego odwagę, nauki oraz hojność. Oświadczyli, że jego strata sprawia, iż czują się osamotnieni w tym niespokojnym świecie. Policja przybyła na miejsce po ucieczce napastników, a specjalny oddział został wysłany, aby odnaleźć odpowiedzialnych za ten czyn.

W sąsiednim stanie Borno bojownicy Boko Haram zaatakowali hrabstwo Chibok w styczniu, zabijając co najmniej dwóch chrześcijan, raniąc innych oraz niszcząc kilka kościołów i domów. Rząd Nigerii uwolnił 5000 pojmanych członków Boko Haram, stwierdzając, że zostali zderadykalizowani, tego samego dnia bojownicy zaatakowali wioskę Kauthlama, podpalając kościół. Mieszkańcy zgłaszali poważne zniszczenia i wzywali urzędników do pomocy, podkreślając trwający brak bezpieczeństwa, który powoduje cierpienie.

Boko Haram kontynuuje ataki w Chibok, dokonując licznych aktów przemocy, w tym podpalając kościoły, domy oraz zabijając członków kościoła. Mieszkańcy potwierdzili ataki w wielu wioskach, w tym opowiedzieli o zabiciu dwóch członków kościoła w Bamzir. Mimo trwającej przemocy, twierdzenia rządu o zmniejszeniu wpływów Boko Haram wydają się niezgodne z rzeczywistością.

W północno-centralnej części Nigerii, gdzie dominują chrześcijanie, islamska ekstremistyczna milicja Fulani atakuje społeczności rolnicze, co przyczynia się do wzrostu przemocy. Boko Haram oraz jej odłam ISWAP działają również w północnej Nigerii, gdzie kontrola rządowa jest słaba, a społeczności stają w obliczu różnych form przemocy.

Przemoc rozprzestrzenia się na stany południowe, a na północnym zachodzie pojawiają się nowe grupy dżihadystów, takie jak Laku Rawa. Nigeria zajmuje siódme miejsce na liście World Watch, liście krajów, w których bycie chrześcijaninem jest najtrudniejsze.