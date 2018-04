Nigeria: zamordowali jej męża a mimo to wraca

Chrześcijańska wdowa po tragicznym napadzie wraca do rodzinnej wioski.

„Wróciłam, aby zachęcić inne kobiety do zrobienia tego samego”. Cztery miesiące temu Hanatu Solomon straciła męża, gdy pasterze z plemienia Fulanów zaatakowali kilka wiosek chrześcijańskich (pisaliśmy o tym wcześniej). Teraz próbuje zbudować nowe życie w swojej prawie całkowicie opuszczonej i poważnie zniszczonej rodzinnej wiosce Shaforon.

„Próba usunięcia pokoleń chrześcijan”

Hanatu, 46 lat, jest liderką Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii i jedną z niewielu kobiet, które powróciły do Shaforon w stanie Adamawa w Nigerii. W wiosce brakuje punktu poboru wody pitnej ponieważ studnie zostały skażone rozkładającymi się ciałami, sprzęt rolniczy zniszczono. Pożywienia jest mało i bez pomocy w niedalekiej przyszłości może dojść do wybuchu epidemii cholery. Jednak Hanatu mówi: „Nie możemy zrezygnować z ojcowizny tylko dlatego, że zostaliśmy zaatakowani – to oznaczałoby zwycięstwo naszych przeciwników.

Jednocześnie matka pięciorga dzieci wyraża zaniepokojenie wysiłkami na rzecz islamizacji Nigerii, która dokonywana jest siłą. „Wierzę, że te okrutne ataki i morderstwa mężczyzn są próbą wymazania pokoleń chrześcijan”. Jeśli mężczyzna nie może spłodzić potomstwa, jego rodzina wymrze. „Kiedy na chwilę się poprawia, to albo bojownicy Boko Haram, albo hodowcy bydła zabijają naszych ludzi, z których większość to chrześcijanie”.

Ojciec sierot i opiekun wdów

Ale mąż Hanatu, Audu, nie umarł z rąk pasterzy. To właśnie bomby samolotu wojskowego poproszonego o pomoc zrzuciły swój śmiertelny ładunek na wioski z nieznanych wcześniej powodów i w ten sposób również śmiertelnie zraniły Audu. „Dobry człowiek został po prostu zabity, a jego mordercy nie byli ścigani”, narzeka Hanatu. Chrześcijanie nigeryjscy wzywają do wniesienia sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Ale bez względu na to, czy to się kiedykolwiek zdarzy, nadzieja dla Shaforon i jej mieszkańców nie leży w Hadze, ale w wierze ludzi takich jak Hanatu Salomon. Potrzebują naszej modlitwy i pomocy Boga Wszechmogącego, który mówi: „Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.” (Ps 68:6).

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii:

Dziękuj za Hanatu i jej silną wiarę i odwagę, by wrócić do rodzinnej wioski.

Módl się za liczne wdowy i sieroty, które zostały pozbawione mężów i ojców przez ataki Fulanów i Boko Haram. Niech Jezus troszczy się o nich, pociesza ich i uzupełnia ich niedostatki.

Módl się za takich ludzi jak Hanatu, którzy sprzeciwiają się nienawiści i wpędzeniom: aby Bóg ich prowadził i błogosławił w ich walce o wiarę i przetrwanie.

za Open Doors Polska