Nigeria: Plemię Fulanów zaatakowało 50 wiosek w ciągu 12 miesięcy

Około 38 milionów mieszkańców stanowi plemię Fulanów, które zamieszkuje 19 krajów Afryki Środkowej i Zachodniej. Jako największa koczownicza ludność na świecie, stale poszukują pastwisk dla swoich dużych stad zwierząt. Około 99% Fulanów jest wyznawcami islamu. Podczas gdy w 12 stanach północnej Nigerii dominuje islam, tak zwany środkowy pas z licznymi grupami etnicznymi obejmuje zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, przy czym ci ostatni są znacznie liczniejsi.

Ciągłe susze na zachodzie Afryki zamieniają w pustynię coraz większe obszary północnej Nigerii, dlatego też Fulani przenoszą swe stada do centralnego pasa i na południe kraju, gdzie spotykają się z miejscowymi – głównie chrześcijańskimi – osadnikami. Bardzo często stada Fulanów przyczyniają się do zniszczenia upraw i ziemi. Od lat w tych rejonach rośnie gęstość zaludnienia.Kontrowersjom nad zasobami naturalnymi coraz częściej towarzyszy również silnie religijny wydźwięk. Ataki Fulanów na ponad 50 wiosek chrześcijan w ciągu 12 miesięcy na południe od Kaduna to tylko jeden z wielu przykładów. Międzynarodowa Grupa ds. Kryzysu z siedzibą w Belgii przedstawiła w dniu 19 września sprawozdanie na ten temat.

STRATEGIA POLITYCZNA „HOUSE OF ISLAM”.

Organizacja Conflict Security Analysis Network, w raporcie cytowanym przez World Watch Monitor, pisze, że nie chodzi tu o typowe spory terytorialne, ale raczej o realizację strategii politycznej „Dar al-Islam”. Terytoria nieislamskie mają zostać przeniesione do „Domu Islamu”. Nomadowie nie tylko niosą ze sobą religię i tradycje, co jest oczywiste, ale chcą też narzucić je w regionie, we wszystkich dziedzinach życia. Badania przeprowadzone w trzech stanach wykazały, że 88% osób dotkniętych wysiedleniami przez plemię Fulanów to chrześcijanie w Benue. W Tarabie odsetek ten wynosił 70%, a w Nasarawie 75%. Tutejsze rodziny mieszkają w regionie od pokoleń. Fulani przejmują ich grunty i majątki.

Rosnący wpływ radykalnych kaznodziei islamskich z Arabii Saudyjskiej i Iranu doprowadził do rosnącej radykalizacji Fulanów, a ich działania jest częścią dżihadu.

CHRZEŚCIJANIE DOMAGAJĄ SIĘ WIĘKSZEJ OCHRONY OD RZĄDU, KTÓRY POZOSTAJE W DUŻEJ MIERZE BIERNY.

Biskupi Katolickiego Kościoła Kaduna, gdzie chrześcijanie w ostatnich latach wielokrotnie padali ofiarą ataków, mówią: „Fulani chcą podporządkować chrześcijanom, zniszczyć ziemię, osłabić Ewangelię i zniszczyć życie społeczne i gospodarcze. Ich działania są skierowane przeciwko większości chrześcijańskiej w południowej części Kadny. Ta forma dżihadu jest silnie wspierana finansowo”.

W tej wojnie porwano setki chrześcijańskich dziewcząt i kobiet, zniszczono niezliczone domy i kościoły oraz skradziono znaczną część ziemi i mienia. Badania przeprowadzone Open Doors wykazały, że Fulani zamordowali w latach 2013-2015 około 6 500 osób w stanach Kaduna, Plateau, Nasarawa, Benue i Taraba.

Biskup Joseph Bagobiri z Kafanchan w południowej Kadunie mówi : „Kryzys trwa nadal z powodu sposobu, w jaki rządy stanów i siły bezpieczeństwa radzą sobie z problemami. Wielu z nas jest rozczarowanych, ponieważ nasz rząd nie działa bezstronnie, ale bezpośrednio lub pośrednio wspiera Fulanów. Sam prezydent Buhari należy do plemienia Fulanów. Chociaż walka z Boko Haram zakończyła się sukcesem, nie był on zainteresowany losem mieszkańców środkowego pasa Nigerii. Nasz obserwator na miejscu mówi: „Rząd nie może rozwiązać konfliktu, którego nie dostrzega i nie uznaje. Nieuwzględnienie tego konfliktu przyczyniło się do tego, że ataki Fulanów stały się bardziej profesjonalne i zabójcze.

Nigeria zajmuje obecnie 12 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań.

PROSIMY MÓDLMY SIĘ ZA CHRZEŚCIJANAMI W NIGERII!

Proszę, módlcie się za wiele rodzin, które opłakują śmierć krewnych.

Módlmy się również, aby chrześcijanie nie dali się przytłoczyć nienawiści i przemocy, ale by trzymali się Ewangelii pokoju i miłości do wroga.

Módlcie się o kościoły w centralnym pasie Nigerii, które oferują schronienie wielu uciekającym chrześcijanom.

Przyłącz się do modlitwy podczas Światowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół dnia 12 listopada 2017 r. Więcej inf. na stronie Open Doors TUTAJ.

za Open Doors