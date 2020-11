Nigeria: Wypuszczono porwanego pastora

19 października zaginął pastor Polycarp Zongo z Kościoła Chrystusa wśród Narodów, wraz z dwoma chrześcijankami. 10 dni później odkryto, że ta trójka Nigeryjczyków została uprowadzona przez bojowników Państwa Islamskiego Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). Jest to odłam znanej już grupy terrorystycznej Boko Haram.

Wypuszczono porwanego pastora

W nagraniu opublikowanym 29 października na YouTube pastor opowiadał, jak podczas podróży z Jos do Gombe został nagle zatrzymany przez uzbrojonych mężczyzn. Pastor Polycarp zaapelował do nigeryjskiego rządu i innych przywódców religijnych o podjęcie działań, żeby bezpiecznie uwolnić porwanych. Tożsamość uprowadzonych kobiet do dziś nie została ujawniona.

Następnego dnia po negocjacjach pastor został uwolniony. Szczegóły tego uwolnienia nie są znane. Nie ma też żadnych informacji na temat dwóch porwanych kobiet.

Módlmy się „Niech te dwie kobiety (…) również zostaną wypuszczone na wolność”

Chwalmy Boga za szybkie i bezpieczne uwolnienie Polycarpa. Niech te dwie kobiety, które uprowadzono wraz z nim, również zostaną wypuszczone na wolność i bezpiecznie wrócą do swoich rodzin. Módlmy się o ochronę innych chrześcijan, którzy wiernie służą Panu pośród prześladowań w nigeryjskim stanie Plateau.

Prośmy, aby nastąpiło wylanie jego uzdrawiającej mocy i sprawiedliwości na tych wszystkich, których życie zostało zniszczone przez przemoc bojowników. Niech Bóg sprawiedliwości, pokoju i pojednania działa z mocą w sercach i umysłach osób zaciekle walczących z Chrystusem, aby mogli być radykalnie przemienieni na Jego podobieństwo.

Źródła: Morning Star News, Church in Chains

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

