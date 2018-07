Nigeria: wojsko uwolniło 183 nieletnich

Siły wojskowe Nigerii uwolniły 183 nieletnich w wieku od 7 do 18 lat, którzy zostali porwani i zniewoleni przez Boko Haram – islamską organizację terrorystyczną działającą w tym afrykańskim kraju. Akcja została przeprowadzona we współpracy z UNICEF-em.

W północno-wschodniej Nigerii, w Maiduguri, wojsko uwolniło 8 dziewcząt i 175 chłopców więzionych i wykorzystywanych przez terrorystów z Boko Haram. Jak zauważył dyrektor włoskiego oddziału UNICEF-u Paolo Rozera, byli oni wykorzystywani jako żołnierze do zabijania ludzi i wspierania tego ugrupowania. Niejednokrotnie byli też molestowani seksualnie. „Mówiąc o dzieciach–żołnierzach – zauważył Rozera – zapomina się, że chodzi tu naprawdę o dzieci, które wbrew swojej woli zostały porwane i zrekrutowane do oddziałów zbrojnych. Teraz UNICEF musi przekonać wojska rządowe, że dzieci te są ofiarami i nie miały wyboru. Do bycia w Boko Haram zostały zmuszone”.

W Nigerii UNICEF angażuje się nie tylko w uwalnianie dzieci-żołnierzy, ale także pomaga w ich późniejszej integracji ekonomicznej i społecznej. Ofiarom porwań zapewnia też wsparcie psychologiczne, różnego rodzaju praktyki rozwojowe i pomaga w poprawie ich warunków życia.

za Rad. Watykanskie