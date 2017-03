Nigeria: Uzbrojeni bojownicy napadają na chrześcijańskie wioski

Różne media donosiły 23 lutego b.r. o porwaniu dwóch niemieckich archeologów w nigeryjskim stanie Kaduna. Ten przypadek znowu pokazuje niebezpieczną sytuację w regionie, w którym cierpią głównie chrześcijanie. 19 i 20 lutego 2017 r. setki uzbrojonych pasterzy Fulani zaatakowało kilka wiosek w Kadunie. Spalono domy i zabito ponad 30 osób, w tym kobiety i dzieci. Wiele innych zostało rannych w zamachach. Po przybyciu sił bezpieczeństwa bojownicy Fulani otworzyli ogień przeciwko policji i wojsku. Co najmniej dwoje funkconariuszy zginęło.

Seria zamachów w Nigerii Środkowej

Ataki odbyły się wieczorem 19 lutego 2017 r. w regionie Jema’a na południu Kaduny, jak również wczesnym rankiem następnego dnia, gdy napadnięto na wioski Mifi oraz Ashim w regionie Kaura. Jest to tragiczna kulminacja całej serii podobnych ataków w tym regionie. Według katolickiej diecezji Kafanchan od 2011 r. do końca 2016 r. w samym stanie Kaduna w 53 wioskach zamordowano łącznie 808 osób, a 57 zostało rannych. W tym samym okresie spalono tam 16 kościołów i 1422 domy. Szkody gospodarcze ze zniszczonej produkcji rolnej wynoszą około 5,5 mld nairów (ok. 16,5 mln euro).

Religijnie motywowana przemoc

Rząd stanu Kaduna uważa, że za zamachy odpowiedzialne sa „elementy zagraniczne”. Gubernator Nasir El-Rufai wyjaśnia, że napastnikami są „zagraniczni pasterze Fulani, którzy chcą zemścić się za wcześniejsze zamachy na nich oraz ich zwierzętach”. Nigeryjski Minister Spraw Wewnętrznych Abdulrahman Dambazau opisał przemoc jako kryminalną zamiast motywowaną religijnie. Jednak chociaż kulisy tych ataków są bardzo złożone, nie można przeoczyć elementów religijnych. Osoby, które przeżyły opowiadają jak napastnicy szturmowali wioski krzycząc „Allahu-akhbar”. Organizacja Christian Association of Nigeria (CAN) – grupa zrzeszająca różne kościoły chrześcijańskie i organizacje w Nigerii, wyjaśnia, że islamiści chcieli wypędzić chrześcijan z południowej Kaduny. Już 16 chrześcijańskich wiosek zostało zajętych przez muzułmańskich pasterzy Fulani. Sytuację pogorsza fakt, że zamachy pozostają zazwyczaj bezkarne, co zachęca sprawców do dalszych ataków.

Nigeria zajmuje obecnie 12 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – liście krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Módlcie się o chrześcijan z Nigerii!

• Dziękujmy za chrześcijan z Nigerii, którzy mimo zagrożenia trwają w wierze.

• Módlmy się, aby rząd podejmował skuteczne środki ochrony chrześcijan oraz odpowiednio karał sprawców zamachów.

• Módlmy się za chrześcijan, aby nie reagowali gniewem i złością, lecz potrafili wybaczać napastnikom. Módlmy się, aby Jezus ich pocieszał i uleczał.

• Módlmy się za muzułmańskich pasterzy Fulani, aby mogli poznać Jezusa i Jego miłość.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat