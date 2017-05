Nigeria: Uwolniono kolejnych 82 porwanych dziewcząt

6 maja zostały uwolnione kolejne 82 z porwanych dziewcząt spośród niemal 300 uprowadzonych w kwietniu 2014 r. przez islamistycznych terrorystów z Boko Haram. W wyniku negocjacji prowadzonych przez armię nigeryjską, rząd Szwajcarii i Czerwony Krzyż zostały one wymienione na przetrzymywanych w więzieniu dowódców Boko Haram (według różnych źródeł dwóch lub pięciu). Do wymiany doszło w Banki w stanie Borno, skąd dziewczęta zostały przewiezione do stolicy kraju na spotkanie z prezydentem.

Według urzędników państwowych większość dziewcząt jest w dobrym stanie zdrowia i tylko jedna ma ze sobą malutkie dziecko. Czeka je jednak długi i trudny proces odbudowy ich życia po niewysłowionych traumatycznych przeżyciach w niewoli Boko Haram. W rękach Boko Haram pozostaje wciąż ok. 100 dziewcząt uprowadzonych ze szkoły w Chibok oraz setki innych kobiet i dzieci porwanych przez terrorystów przy innych okazjach.

Jedną z uwolnionych jest Grace, córka Petera Pogu,

który nie skrywał ogromnej radości z odzyskania córki. W wywiadzie udzielonym dwa lata wcześniej w 2015 r. cały czas płacząc powiedział: „Jesteśmy zranieni w naszych sercach. Nasze myśli i serca są nieprzerwanie pełne bólu”.

Jego ośmioro pozostałych dzieci nieustannie domagało się od niego wiadomości o losie siostry. „O poranku dzieci pytały mnie: Gdzie jest Grace? Ciągle nam mówisz, że może wróci, ale jak dotąd nie wróciła. My jednak mówimy: Ona wróci, ona wróci, ona wróci – Tato, ciągle gdzieś wyjeżdżasz, ale nie przywozisz z powrotem Grace. Dlaczego?”.

Dziękujmy Bogu za uwolnienie tych 82 dziewcząt

i módlmy się, aby dzięki mocy Chrystusa udało im się powrócić do normalnego życia. Módlmy się o uwolnienie pozostałych dziewcząt z Chibok oraz setek innych osób, które są wciąż w niewoli Boko Haram. Módlmy się, aby rodziny uprowadzonych nie straciły nadziei, ale mimo wszystko ufały Chrystusowi i Jego łasce.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan