Nigeria: Uprowadzona Leah Sharibu od dwóch lat przetrzymywana jest w niewoli

Dokładnie dwa lata temu 14-letnia Leah Sharibu została uprowadzona przez bojowników Boko Haram. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam niedawno przez uwolnioną zakładniczkę, Leah żyje i jest zdrowa. Los porwanej nastolatki porusza serca ludzi na całym świecie. Rodzina Leah codziennie zmaga się z niepewnością; nie pomaga im w tym duże zainteresowanie mediów. Z tego powodu Open Doors przeprowadziło wywiad z Gideonem Para-Mallam, który jest duszpasterzem i przyjacielem rodziny. Komentuje on aktualne wiadomości o Leah i opowiada, jak radzi sobie rodzina. Poniżej przedstawiamy kilka fragmentów tej rozmowy.

Życie w niepewności

„Kiedy 21 marca 2018 roku dowiedzieliśmy się, że Leah nie została wypuszczona razem z innymi dziewczętami, ta informacja złamała serca wielu chrześcijan. W wieczornych wiadomościach widziałem rozpacz Rebeki Sharibu na tle szczęśliwych twarzy rodziców uwolnionych córek. Żal, że jej córka wciąż była w rękach porywaczy, przytłoczył Rebeccę. […] Rebecca przeżywa gorsze i lepsze chwile, w zależności od okoliczności, ale szczerze mówiąc, czy możesz się dobrze czuć, wiedząc, że twoja córka od dwóch lat przebywa w niewoli? Nie wiemy na pewno, gdzie ona jest i co dokładnie się z nią dzieje – ta niepewność jest trudna do zniesienia”.

„[Ojciec Leah] Nathan dzwoni do mnie prawie co tydzień, a w jego głosie słyszę wyczekiwanie. Chce, żebym przekazał im dobre wieści o Leah, o tym, kiedy do nich wróci. Dla mnie ta rozmowa nie jest łatwa, ponieważ nie jestem w stanie przekazać im wiadomości, których tak bardzo pragną”.

Czy Leah naprawdę została zmuszona do zawarcia małżeństwa i została matką?

„Takie informacje krążą, ale nie zostały potwierdzone przez wideo lub zdjęcia. Szczerze mówiąc, to nie pierwszy raz, kiedy takie plotki się pojawiły. Musimy być ostrożni w przekazywaniu podobnych informacji – mogą one bardzo dotknąć rodzinę Sharibu, która i tak przeżywa ogromną traumę”.

Czy są jakieś dobre wiadomości?

„3 października 2018 roku prezydent Buhari zadzwonił do rodziny osobiście i obiecał sprowadzić Leah do domu. Niestety tak się nie stało. Jednak ważne jest, że obietnica została złożona. […] I oczywiście wiadomość, że kilkoro porwanych osób zostało wypuszczonych na wolność na początku tego roku, daje nam nadzieję. Niemniej jednak sytuacja jest bardzo delikatna i nie chcemy mówić ani robić niczego, co mogłoby zagrozić negocjacjom”.

Co możemy zrobić, by pomóc?

„Po pierwsze, musimy się nieustannie modlić. Ja też się do tego zobowiązałem. W Piśmie Świętym czytamy, by modlić się bez przerwy. Wiemy, że Bóg w swojej suwerennej mocy może uwolnić Leah, ale chce, abyśmy prosili Go wytrwale i wiernie. Nie zawsze rozumiemy Jego drogi, ale ufamy, że On wie najlepiej”.

Setki uprowadzonych mężczyzn i kobiet – ale to Bóg rządzi!

„Możliwe jest, że w rękach porywaczy przetrzymywanych są setki uprowadzonych nigeryjskich kobiet. Tylko kilka z nich znamy z imienia i nazwiska. Ważne jest także, abyśmy nie zapomnieli, że nie tylko kobiety, ale także mężczyźni i chłopcy są porywani i siłą wcielani do armii ekstremistów oraz zmuszani do walki w imię islamu. […]

Czy na końcu tego tunelu widać jakieś światło? Tak, absolutnie! Porywacze nie mają nad nami władzy, nawet jeśli wydaje im się, że jest inaczej. Bóg jest wszechmocny i suwerenny. Biblia uczy nas, że serce króla jest w rękach Boga (Przypowieści Salomona 21:1). Tylko Bóg może pokierować sytuacją w takim kierunku, jakiego pragnie”.

Prosimy, módl się za Leah i jej rodziców, a także za osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji:

Podziękuj za wszelkie informacje o życiu Leah oraz za osoby w otoczeniu rodziny, którzy ją wspierają i pomagają przetrwać trudne chwile.

Módl się, aby Bóg chronił Leah; módl się, aby Leah i jej rodzina poddawali się pocieszeniu i posileniu, którego źródłem jest Wszechmocny Bóg.

Módl się w ten sam sposób za wszystkich „bezimiennych” uprowadzonych i ich rodziny.

Módl się za chrześcijan w Nigerii, aby trwali mocni w wierze i doświadczali Bożej opieki pomimo trwającej od lat niepewności i powtarzających się ataków.

Módl się, aby Bóg wylał swego Ducha na wszystkich prześladowców i położył kres terrorowi w północnej Nigerii.

za Open Doors Polska