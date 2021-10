Nigeria: Tłum zabił pastora z powodu rzekomego nawrócenia muzułmanina

Yohanna Shuaibu był pastorem kościoła New Life for All Nation w nigeryjskiej wsi Masu w stanie Kano. Służył też jako lokalny przewodniczący Christian Association of Nigeria. 22 września został zaatakowany przez rozgniewany tłum określony jako „wzburzona, muzułmańska młodzież”. Następnego dnia lider kościoła zmarł z powodu obrażeń.

Groźna sytuacja

Konflikt powstał po tym, gdy pewien młody człowiek o imieniu Sabo, mieszkający w tej okolicy, porzucił islam. 21 września Sabo, który nie chodził ani do kościoła ani do meczetu, wdał się w kłótnię i zabił żonę swojego brata. Chociaż oddał się w ręce policji, między miejscowymi muzułmanami doszło do nieporozumień, które szybko przybrały gwałtowny obrót.

Wśród mieszkańców wsi, niezadowolonych z powodu rozwoju kościoła w tej okolicy, zaczęła szerzyć się plotka, że Sabo został chrześcijaninem, a pastor Yohanna odpowiada za jego nawrócenie. Rozgniewani faktem, że Sabo zdołał uciec przed sprawiedliwością straży obywatelskiej, mieszkańcy dowiedzieli się też, że pastor mógł zachęcić młodzieńca do oddania się w ręce policji.

Ucieczka, powrót i ewakuacja

Gdy we wsi Masu narastało napięcie, pastorowi Yohannie doradzono, by razem z rodziną opuścił okolicę. Po spędzeniu nocy w sąsiedniej wsi Biri, następnego dnia wrócił, by ewakuować uczniów ze szkoły chrześcijańskiej, którą pomógł założyć. Sądząc, że wrogość ustąpiła, jego rodzina wróciła do społeczności.

Tamtego wieczora, pod domem chrześcijańskiego lidera zjawił się tłum muzułmanów. Jego żona i dzieci zdołały uciec w bezpieczne miejsce, ale sam pastor Yohanna został wielokrotnie raniony maczetą. O ataku zawiadomiono policję, a rannego pastora przewieziono do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Później tego samego wieczora, tłum kontynuował atak, niszcząc dom chrześcijańskiej rodziny, budynek kościoła i chrześcijańską szkołę.

Pastor Yohanna, który był ważną postacią w swoim środowisku, został opisany jako „kochający pokój, chrześcijański lider społeczności”. Poza koordynowaniem pracy ponad 100 kościołów, pomagał zbierać fundusze na założenie szkoły i wiercenie studni, które są obecnie źródłem czystej wody w miejscach, w których woda wodociągowa była niedostępna, w tym w miejscowym meczecie.

Módlmy się…

Pamiętajmy w modlitwach o pogrążonej w żałobie żonie i dzieciach pastora Yohanny, prosząc Pana, by napełnił ich swoją pociechą i siłą.

Módlmy się też o wszystkich chrześcijan z ich okolicy, którzy cierpią po stracie przyjaciela, brata w Chrystusie i szanowanego lidera kościoła. Niech Bóg potężnie zainterweniuje w życiu ludzi odpowiedzialnych za tę potworną zbrodnię, zastępując ich gniew na kościół głębokim pragnieniem duchowej prawdy i pokoju.

Módlmy się też o ciągłe szerzenie się ewangelii we wsi Masu i na innych obszarach w całej Nigerii, aby światło Chrystusa przyciągało do zbawienia w Nim wielu innych mieszkańców tego nękanego kraju.

