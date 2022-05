Nigeria: Terroryści opublikowali nagranie z egzekucji Chrześcijan

Wojna przeciwko chrześcijanom „aż do końca czasów”

Dziennikarze brytyjskiej stacji BBC, którzy obejrzeli nagranie, opowiedzieli przebieg nagranej egzekucji. Według nich na nagraniu widać trzy grupy więźniów, prawdopodobnie pochodzących z północnego stanu Borno.

Pierwsza grupa, składająca się z czterech mężczyzn, siedzi na ziemi, a jeden z bojowników grozi „chrześcijanom na całym świecie” i zapowiada, że dżihadyści będą „prowadzić z nimi wojnę aż do końca czasów”. Twierdzi, że zabójstwa są „zemstą” za śmierć byłego przywódcy IS, oraz byłego rzecznika, który zginął w Syrii w lutym. Po tym komunikacie czterech zamaskowanych bojowników zabija siedzących mężczyzn.

Jedenastu mężczyzn z drugiej grupy zostaje zastrzelonych po tym, jak rzecznik mówi: „Nie spoczniemy, dopóki nie zemścimy się za naszych braci na chrześcijanach na całym świecie”, natomiast trzecia grupa pięciu mężczyzn zostaje zabita natychmiast, bez żadnych dalszych komunikatów.

BBC zwróciło uwagę, że w ostatnich miesiącach IS „znacznie nasiliło ataki na chrześcijan, ich wioski i miejsca kultu w Borno”. „Grupa bierze na celownik chrześcijan w kraju i poza jego granicami. Zakładają spisek chrześcijan i światowych mocarstw w celu podporządkowania sobie muzułmanów”.

Niezłomność zamordowanych powinniśmy odbierać „jako zachętę”

„Nie ma słów, które mogłyby opisać horror i smutek, przez jaki muszą przechodzić rodziny tych mężczyzn” – powiedziała Jo Newhouse, rzeczniczka Open Doors w Afryce Subsaharyjskiej.

„Chociaż ISWAP chce siać strach za pomocą tych filmów, chrześcijanie na całym świecie powinni traktować świadectwo tych mężczyzn jako zachętę, ponieważ z tego, co wiemy, nawet w obliczu egzekucji nie wyrzekli się wiary w Jezusa Chrystusa” – powiedziała.

„Rosnący wpływ brutalnych grup dżihadystycznych w Nigerii jest bardzo niepokojący” – powiedziała Newhouse. „Całe wioski zostały przesiedlone i dotknięte traumą.

Ten film jest wezwaniem dla rządów regionalnych i społeczności międzynarodowej do podjęcia zdecydowanych działań. Muszą one zająć się wieloma czynnikami, które napędzają te grupy i przyczyniają się do ich ciągłej radykalizacji”.

Grupy islamistyczne współpracują ze sobą

W kwietniu co najmniej 20 osób zginęło lub zostało rannych w wyniku ataku na targ w Iware, mieście we wschodnim stanie Taraba w Nigerii. W opublikowanej przez komunikator Telegram wiadomości IS poinformowało, że „żołnierze kalifatu w środkowej Nigerii” zaatakowali „zgromadzenie niewiernych chrześcijan”.

Ponadto ataki na pociąg jadący z Abudży i na międzynarodowe lotnisko w Kadunie, a także potyczki z wojskami rządowymi wskazują na współpracę między różnymi grupami stosującymi przemoc.

Frans Veerman, szef World Watch Research, badawczego ramienia Open Doors, zwraca na to uwagę: „Wygląda na to, że kraj ten stoi obecnie w obliczu potężnego potrójnego sojuszu – niektórzy powiedzieliby, że potwora o trzech głowach – jako że Boko Haram/ISWAP, Fulani i tak zwani bandyci wydają się ze sobą współpracować”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Nigeria zajmuje 7. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii!

Módl się za krewnych zamordowanych, aby Jezus pocieszył ich w ogromnym smutku.

Módl się za chrześcijan i kościoły w północnej Nigerii, aby zostali umocnieni w wierze i potrafili stawić czoła atakom.

Módl się o pokój i powstrzymanie przemocy w północnej Nigerii.

Módl się, aby ataki i brutalność islamistów stała się powodem do zadawania pytań o prawdziwego Boga i drogą do znalezienia Jezusa przez mieszkańców Nigerii.

Źródła: BBC, Artykuł18, Open Doors

Za Open Doors

