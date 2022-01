Świat odwraca wzrok od chrześcijan masowo mordowanych w Nigerii

W Nigerii ginie więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku śmierć poniosło 3,5 tys. wyznawców Chrystusa. To oznacza, że codziennie jest tam zabijanych średnio 17 chrześcijan.

Do masakr bezbronnej ludności dochodzi niemal co noc, natomiast w ciągu dnia młodzi chłopcy są zabijani na polach. Kobiety w ciąży są brutalnie ćwiartowane, a ich niemowlęta mordowane na ich oczach. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku 2,2 tys. nigeryjskich chrześcijan zostało porwanych, z czego 220 zostało potem zamordowanych. W ostatnich dniach chrześcijanie na północnym-zachodzie Nigerii otrzymali groźby, że jeśli nie zamkną swoich kościołów, to zostaną zabici lub porwani.

Za mordami, porwaniami i podpaleniami stoją islamistyczni terroryści z Boko Haram i ISWAP oraz uzbrojone bandy z muzułmańskiego ludu Fulbe. Ich celem jest wypędzenie chrześcijan z północy Nigerii, a następnie islamizacja całego kraju. Od początku XXI w. w Nigerii zamordowano od 50 do 70 tys. wyznawców Chrystusa.

Rząd nigeryjski pozostaje praktycznie bierny

W obliczu tak potwornych zbrodni, które wyraźnie nasiliły się w bieżącym roku, rząd nigeryjski pozostaje praktycznie bierny, a w listopadzie Departament Stanu USA usunął Nigerię z listy krajów, w których przy czynnym współudziale lub biernym przyzwoleniu władz państwowych dochodzi do szczególnie ciężkich przypadków pogwałcenia wolności religijnej (tzw. Countries of Particular Concern).

Lecz niezależnie od tego, jak możni tego świata traktują naszych braci i siostry w Chrystusie, my nie możemy o nich zapomnieć. Dlatego jako Głos Prześladowanych Chrześcijan wzywamy wszystkich wierzących w Chrystusa do żarliwej modlitwy o powstrzymanie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach na północy Nigerii.

Źródła: Release International, Morning Star News, Christian Association of Nigeria, Catholic News Agency, Ingersociety (Nigeria) The United States Commission on International Religious Freedom

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Nigeria: wykrzykiwali islamistyczne hasła, gdy zabijali i palili domy