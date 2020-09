Nigeria: Seria okrutnych ataków na chrześcijan

W ostatnich tygodniach chrześcijanie zamieszkujący stan Kaduna przeżyli serię okrutnych ataków, w efekcie których wielu z nich poniosło śmierć lub zostało porwanych. Chociaż nie ma zgodności co do dokładnej liczby ofiar, pewne jest jednak, że są wśród nich także dzieci i młodzież.

5 sierpnia uzbrojeni bojownicy Fulbe zaatakowali cztery wsie w regionie Zangon Kataf.

W wyniku ataku śmierć poniosły co najmniej 22 osoby, a wiele domów zostało spalonych do fundamentów. Według świadków napastnicy weszli nocą do wsi i zaczęli strzelać na oślep. Do podobnych ataków doszło na tym obszarze w lipcu. Zginęło w nich ponad 20 osób, a nieokreślona liczba innych została ranna.

16 sierpnia w okręgu Kajuru pojazd, którym podróżowało czworo chrześcijan, został zatrzymany przez bojowników. Kierowcę porwano, a chrześcijańscy pasażerowie, trzech mężczyzn i starsza kobieta, zginęli na miejscu. Jeden z zabitych, pastor Adalchi Usman, prowadził kościół we wsi Unguwan Madaki.

17 sierpnia odnaleziono ciało młodego chrześcijanina Godwina Jonathana Bakoshi, który od 29 lipca był zaginiony. 18 sierpnia koczownicy Fulbe zaatakowali wieś Unguwan Gankon, zabijając 16-letniego ucznia, Takamę Paula, oraz ojca trójki dzieci, Kegasa Malachy’ego. Napastnicy uciekli, gdy na pomoc przyszli sąsiedzi.

Te raporty to tylko kilka alarmujących przykładów okrucieństw, jakich dopuścili się w ostatnich tygodniach bojownicy Fulbe.

Nie ustawajmy w modlitwach za naszych cierpiących nigeryjskich braci i siostry w Chrystusie, którzy mierzą się z nieustanną przemocą. Prośmy Boga, by przyniósł szczególną pomoc tym, którzy w tragiczny sposób stracili swoich bliskich, domy i/lub zostali ranni w atakach. Prośmy o pilne rozwiązanie problemu potwornych zbrodni dokonywanych przez bojowników Fulbe oraz o zdecydowane działania nigeryjskich władz w celu bezpiecznego uwolnienia porwanych i położenia kresu bezsensownej przemocy. Niech liczne ofiary tych okrutnych ataków otrzymają tak bardzo potrzebne uzdrowienie, pociechę, pokój i nadzieję lepszej przyszłości.

Źródła: AllAfrica, Morning Star New

