Nigeria: Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący chrześcijanina za pomoc prześladowanym

Nigeryjski sąd wyższej instancji uchylił wyrok skazujący chrześcijanina, który trafił do więzienia za pomoc dwóm kobietom – konwertytkom na chrześcijaństwo – w ucieczce przed groźbami przemocy. Decyzja zapadła po apelacji, w której podniesiono, że proces był prowadzony w pośpiechu, a oskarżony nie miał zapewnionej obrony prawnej.

Mężczyzna, znany pod imieniem David, został wcześniej w tym roku skazany za rzekome porwanie po tym, jak wraz z innym liderem kościelnym, Ezekielem, pomógł dwóm dorosłym kobietom – Adah i Naomi – przenieść się z jednej z miejscowości w północnej Nigerii. Jak poinformowała organizacja prawnicza ADF International, kobiety otrzymywały wiarygodne groźby przemocy ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności po tym, jak przyjęły chrześcijaństwo. Wszystkie imiona osób prześladowanych zostały zmienione ze względów bezpieczeństwa.

Po udzieleniu pomocy kobietom David i Ezekiel zostali pojmani przez bojowników, nielegalnie przetrzymywani i torturowani przez kilka tygodni, a następnie przekazani nigeryjskiej policji.

Ezekiel został uwolniony bez postawienia zarzutów dzięki interwencji prawników, jednak David stanął przed sądem bez obrońcy i po trzydniowym postępowaniu przed sądem magistrackim usłyszał wyrok dziewięciu lat więzienia.

Zarzuty postawiono mimo że obie kobiety były dorosłe i działały z własnej woli. Wspierani przez ADF International adwokaci zaskarżyli wyrok do sądu wyższej instancji, który go unieważnił oraz nakazał zwrot grzywny, jaką David został zmuszony zapłacić podczas pobytu w więzieniu. Strona oskarżenia nie stawiła się na rozprawie apelacyjnej.

— David został torturowany, oskarżony i uwięziony tylko dlatego, że pomógł kobiecie uciec przed przemocą z powodu jej wiary — powiedział Sean Nelson, radca prawny ds. wolności religijnej w ADF International, dodając, że sprawa ukazuje skalę kryzysu wolności religijnej w Nigerii.

Po uwolnieniu David oświadczył: — Pomimo prześladowań w mojej społeczności wiem, że mam życie wieczne. To jest nasza otucha. Ja i moja wspólnota w wierze chrześcijańskiej radujemy się z zapewnienia, jakie daje Słowo Boże. To jest nasza ufność i pokój.

David powrócił już do swojej miejscowości, gdzie członkowie jego kościoła powitali go z radością, kontynuując praktyki religijne w warunkach wzmożonej ostrożności.

To wydarzenie jest jednym z wielu przypadków prześladowań chrześcijan w północnej Nigerii, gdzie dominującą religią jest islam, a sytuacja prawna i społeczna wywiera silną presję na mniejszości religijne. Chrześcijańskie społeczności wielokrotnie padały ofiarą ataków ze strony Boko Haram, zbrojnych frakcji Fulani oraz innych ugrupowań. Restrykcyjne przepisy lokalne i wrogie ich egzekwowanie sprzyjają nękaniu prawnemu konwertytów i osób, które im pomagają.

Nigeria wciąż notuje jedne z najwyższych wskaźników przemocy wobec chrześcijan na świecie. W 2022 roku z powodu wiary zginęło tam około 5 tys. chrześcijan – więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Szacunki za 2023 rok wskazują, że tylko w północnej Nigerii liczba ofiar mogła przekroczyć 7 tys.

ADF International podkreśla, że wspierało wiele podobnych spraw w nigeryjskim systemie sądowniczym. W grudniu 2024 roku uniewinniona została Rhoda Jatau, nigeryjska chrześcijanka, która spędziła w więzieniu ponad rok, oskarżona o bluźnierstwo.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post