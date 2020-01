Nigeria: Nie żyje pastor uprowadzony przez Boko Haram

Tydzień temu informowaliśmy o pastorze Lawanie Andimi z Nigerii, który został porwany przez bojowników Boko Haram. Wczoraj zszokowała nas wiadomość o jego egzekucji 20 stycznia. Pastor Andimi zostawił żonę i osierocił dziewięcioro dzieci. Prosimy o modlitwę za rodzinę i jego kościół, jak również za chrześcijan z jego otoczenia.

„Nie płacz, nie martw się”

„Dzięki łasce Bożej będę z moją żoną, moimi dziećmi i braćmi. Jeśli nie będę miał tej możliwości, to może jest to wolą Boga. Nie płacz, nie martw się, ale dziękuj Bogu za wszystko”. Te słowa Lawana Andimiego, zaczerpnięte z nagrania opublikowanego przez jego porywaczy, nadają szczególny ton najnowszym wiadomościom. Po porwaniu 3 stycznia pastor wydawał się zaskakująco spokojny i jednocześnie poprosił o pomoc rząd i przywódców kościelnych. Członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (CAN), biskup Dami Mamza, poinformował dziennikarzy o prowadzonych negocjacjach z terrorystami, które ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem. Grupa odmówiła przyjęcia okupu o równowartości około 125.000 Euro i zażądała 500.000 Euro, „Zadzwonili do jego żony w zeszłym tygodniu i powiedzieli jej, że pastor zostanie stracony w sobotę, ale najwyraźniej czekali do poniedziałku”, powiedział Maza.

Przywódcy kościelni oskarżają rząd

Przewodniczący CAN, pastor Samson Ayokunle, nazwał wtorkowe morderstwo „strasznym, żałosnym i hańbą dla rządu federalnego”. W oświadczeniu dyrektora ds. prawnych i publicznych CAN, Kwamkur Vondip, ubolewa nad niezdolnością rządu do ochrony obywateli Nigerii. „Z przykrością wspominamy, jak pastor Lawan Andimi gorąco zaapelował do przywódców swojego kościoła i rządu federalnego o pomoc. Kościół zrobił wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić do uwolnienia pastora, ale nie było to możliwe, ponieważ nie miał za sobą wsparcia wojska …”.

Dobre wieści: Leah Sharibu żyje

Dobre wiadomości napłynęły od uwolnionej z rąk Boko Haram 16 stycznia zakładniczki, Jennifer Ukambong Samuel, która potwierdziła, że Leah Sharibu oraz dwie inne uprowadzone kobiety (pracownice organizacji pomocowych) nadal żyją. Kobiety radzą sobie tak dobrze, jak jest to tylko możliwe w zaistniałych okolicznościach.

Prosimy o modlitwę za rodzinę pastora Andimiego i zakładników Boko Haram!

Módl się o pocieszenie i siłę dla żony pastora Andimiego i jego dziewięciorga dzieci.

Módl się również za jego kościół i za wszystkich, których dotknęła jego śmierć; aby pomimo szokujących wydarzeń, trwali w Jezusie i byli silni w wierze.

Módl się, aby rozlew krwi nie wywołał większego strachu wśród chrześcijan w Nigerii, ale aby nadzieja zmartwychwstania wypełniła ich całkowicie.

Módl się również za bojowników Boko Haram i za członków rządu, aby Jezus przemienił ich zatwardziałe serca.

za Open Doors Polska