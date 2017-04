Nigeria: Nasilenie ataków Fulbe

W marcu w kilku okręgach administracyjnych stanu Benue miała miejsce seria ataków. Tylko w okresie od 10 do 20 marca liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła sześćdziesięciu osób – jak podał komendant nigeryjskiej policji, który jednocześnie zapowiedział wkroczenie do akcji jednostki specjalnej w celu powstrzymania narastającej przemocy.

Ataki rozpoczęły się w leżącej na przedmieściach miasta Buruku wsi Mkgovur. Grupa pasterzy z ludu Hausa-Fulbe nie została dopuszczona do gospodarstw należących do miejscowych chrześcijan, aby mogli tam wypasać swoje bydło. Mężczyźni wrócili więc z bronią i zaczęli strzelać do każdego kto stanął na ich drodze. Zanim mieszkańcy wsi zorientowali się, co się dzieje, Fulbe zdążyli zabić około 10 ludzi. Kilka innych osób zaginęło. Wieśniacy, którzy ocaleli musieli, uciekać do sąsiedniego regionu.

Po ataku w Mkgovur kilka dni później miał miejsce kolejny – we wsi Tombo Mbalagh, także w regionie Buruku. Tym razem atak wymierzony był głównie w cywilną ludność chrześcijańską zajmującą się swoimi codziennymi obowiązkami. Zginęło około 8 osób. Nieznany jest los trzech innych. Zanim zdążyły zainterweniować służby bezpieczeństwa, 14 marca wcześnie rano doszło do kolejnej napaści. Uzbrojeni pasterze zaatakowali w Wanune. Pomimo rządowych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu, rozlew krwi nie ustaje.

Stan Benue zamieszkują w większości chrześcijanie. Nieliczne muzułmańskie osiedla można znaleźć w centrach większych miast kilku obszarów administracyjnych. Jednakże nie ma przesady w stwierdzeniu, że bojówkarze wybiórczo atakują chrześcijańskie wioski, społeczności i osiedla.

Ataki Fulbe dotknęły również chrześcijan w stanie Kaduna, pomimo apelów o pokój i wzmocnionej ochrony wojskowej. Rano 20 lutego bojówkarze zaczęli podkładać w jednej z wiosek ogień pod domy chrześcijan, żądając, by wyparli się wiary. Uzbrojeni mężczyźni zabili 15 osób, w większości kobiet i dzieci i zranili ponad 50. Módlmy się również za chrześcijan z tej wioski.

Prośmy Pana, aby On sam wiódł spór z tymi, którzy dążą do zniszczenia Jego ludu, napełniając ich bojaźnią i prowadząc do opamiętania, aby w pokorze zwrócili się do Niego, żałując za swoje grzechy i wykonując to, co sprawiedliwe (Iz 49,25, Prz 9,10). Módlmy się o szczególne doświadczenie Bożej bliskości dla tak wielu bezbronnych i cierpiących chrześcijan w Nigerii. Niech On pociesza ich swoją miłością, ochraniając ich wioski i oddając im to wszystko, co wróg pragnął im zabić, zniszczyć i odebrać. Niech odnajdą odpoczynek i nadzieję, której źródłem jest jedynie Chrystus.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan