Nigeria: Napady i porwania w chrześcijańskich wsiach

1 listopada rano uzbrojeni bojownicy islamscy związani z organizacją terrorystyczną Boko Haram dokonali ataku na wieś Takulashi, gdzie większość mieszkańców to chrześcijanie. Używając broni automatycznej, strzelali do wszystkich w zasięgu wzroku, paląc i plądrując domy. Gdy dwie godziny później opuścili obszar, dwunastu mieszkańców wsi, w tym pastora kościoła, znaleziono martwych. Trzy kobiety i czworo dzieci zostali wzięci jako zakładnicy.

Na tym obszarze, ataki, porwania i morderstwa nie są rzadkością

Wieś, w której doszło do masakry, leży zaledwie około 16 kilometrów od Chibok. Gdzie w kwietniu 2014 roku członkowie Boko Haram porwali 276 młodych uczennic.

26 listopada w południowo-zachodnim stanie Ekiti podejrzewani o napaść członkowie koczowniczego ludu Fulbe zabili pastora Johnsona Oladimeji, który wracał do domu. Gdy jego żona nie mogła się do niego dodzwonić, członkowie rodziny zaczęli go szukać. Pastora znaleziono następnego dnia w jego samochodzie na poboczu szosy. Napastnicy rzekomo czekali w buszu i strzelili do niego, gdy przejeżdżał.

Kolejne napady i porwania w chrześcijańskich wsiach

Dwa dni później w stanie Kaduna, uzbrojeni koczownicy Fulbe najechali dwie wsie, w której większość stanowili chrześcijanie. W atakach zginęło siedmioro chrześcijan, a dwoje dzieci o imieniu Rebecca i Clement zostało porwanych.

Na wielu obszarach Nigerii i w kilku innych afrykańskich krajach islamscy koczownicy Fulbe terroryzują lokalne społeczności. Niektóre ataki dokonywane są z zamiarem grabieży, jednak w wielu przypadkach ataki te mają podłoże religijne i są wymierzone konkretnie w chrześcijan. Te wielokrotne zbrojne napaści doprowadziły do stygmatyzacji ludu Fulbe jako całości.

Módlmy się – ,,Niech w obecnym doświadczeniu straty przybliżą się do Boga”

W wywiadzie dla World Watch Monitor pastor Adama z Burkina Faso (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa), który sam jest z pochodzenia Fulbe, przyznał, że jego lud „nie ma zbyt dobrego wizerunku”. Dalej powiedział, że „nie wszyscy Fulbe są terrorystami i nie wszyscy terroryści to Fulbe. My, Fulbe, też jesteśmy obrazem Boga, i najpierw trzeba to zauważyć”. Pastor Adama niesie swoim współplemieńcom Ewangelię pokoju.

Pamiętajmy o modlitwie, by Boża siła i ochrona spoczywała na pastorze Adama i wszystkich innych wierzących w Afryce Zachodniej. Na tych, którzy wiernie głoszą przesłanie Chrystusa, Księcia Pokoju, który jest w istocie jedynym, prawdziwym źródłem pokoju na świecie.

Wstawiajmy się za ofiarami, które zostały porwane, prosząc, by i one były ochronione przed krzywdą i bezpiecznie uwolnione. Pamiętajmy też o rodzinach tych, którzy cierpieli i zginęli w ostatnich atakach.

Niech w obecnym doświadczeniu straty przybliżą się do Boga, który obiecuje być „blisko złamanych na sercu” (Ps 34,18). Módlmy się, by problem ciągłego łamania praw człowieka w Nigerii został w cudowny sposób rozwiązany, gdyż żaden z nigeryjskich kryzysów nie jest większy od naszego Wszechmocnego Boga.

Źródła: Release International, Morning Star News, Sahara Reports, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

