Nigeria: Najazd Boko Haram na chrześcijańskie miasto

21 lutego do miasta Garkida w stanie Adamawa wtargnęło ponad stu bojowników Boko Haram, wywołując chaos i siejąc zniszczenie. Przed wejściem do miasta napastnicy zabili dwóch żołnierzy w wojskowym punkcie kontrolnym, po czym godzinami przetrząsali zabudowania, plądrowali i zabijali.

Zanim przywrócono porządek, zniszczone zostały co najmniej trzy budynki kościelne, posterunek policji, szpital i nieokreślona liczba domów. W czasie tworzenia tego raportu miejscowe władze nie ustaliły jeszcze całkowitej liczby zabitych lub porwanych.

Garkida jest miastem zamieszkałym w większości przez chrześcijan.

W dniu ataku w Kościele Braci trwała doroczna konferencja dla kobiet. Na szczęście żadna z jej uczestniczek nie zginęła. Zniszczono jednak budynki należące do Kościoła Braci, kościoła anglikańskiego i Kościoła Żywej Wiary. Wielu mieszkańców miasta ratowało się ucieczką, a według ostatnich doniesień ulice patroluje wojsko.

Chrześcijanie wzywają nigeryjskich rządzących do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko przemocy, jakiej ciągle doświadczają. 3 lutego około 5 milionów chrześcijan wzięło udział w marszach protestacyjnych, zwracając uwagę na przytłaczającą liczbę bezsensownych morderstw, do jakich doszło w ciągu lat ataków terrorystycznych.

Otoczmy modlitwą chrześcijan z miasta Garkida. Prośmy Boga, by pocieszył bliskich tych, którzy zostali zabici, oraz zainterweniował w sprawie porwanych ludzi. Módlmy się, by członkowie społeczności, którzy w ataku stracili swoje domy, kościoły i/lub mienie osobiste, otrzymali stosowną pomoc. Wstawiajmy się też za samymi sprawcami, by doświadczyli osobistego spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który pragnie ich zbawienia.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan