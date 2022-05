Nigeria: Lincz z powodu wiadomości WhatsApp

„Ta grupa nie jest po to, żeby zamieszczać tu jakieś bezsensowne informacje. Służy do zadawania pytań, aktualizowania informacji o testach i innych sprawach szkolnych. Nie po to, żeby wypisywać tu bzdury o jakimś proroku!”. Te słowa Debory Samuel Yakubu wysłane do koleżanek i kolegów z grupy na WhatsAppie, doprowadziły do jej zabójstwa przez kolegów ze studiów. W sobotę wieczorem w rodzinnej miejscowości Debory odbył się jej pogrzeb.

Żądanie uwolnienia podejrzanych, ataki na kościoły W Sokoto, stolicy stanu, Debora uczęszczała na zajęcia w Shehu Shagari College of Education. W ubiegły czwartek wysłała do kolegów z grupy cytowaną powyżej wiadomość. Słowa Debory zostały przez nich odebrane jako bluźnierstwom, na które zareagowali groźbami. W miarę jak narastały emocje, kilku z nich wdarło się do pokoju, w którym przebywała Debora. Rozwścieczeni studenci pobili i ukamienowali Deborę, a następnie ją podpalili. Policja aresztowała dwóch podejrzanych o morderstwo, ale w sobotę doszło do protestów społecznych. Uczestnicy zamieszek, uzbrojeni w maczety, noże i kije, skandowali islamskie modlitwy i domagali się uwolnienia dwóch aresztowanych mężczyzn. Według niepotwierdzonych doniesień zdewastowano także kilka kościołów. W kościele katolickim Świętej Rodziny protestujący wybili szyby w oknach i drzwiach oraz uszkodzili samochód parafialny zaparkowany na terenie kościoła. W kościele św. Kevina zniszczyli przedmioty znajdujące się w kościele i zdewastowali sklepy w okolicy. Podpalono kościół św. Bakhity, w którym mieści się sekretariat diecezjalny. Podobno podpalono także budynek Kościoła Ewangelickiego. Staramy się zbadać wszystkie zgłoszenia. „Kolejny tragiczny dzień dla chrześcijan w północnej Nigerii” Sokoto jest jednym z 12 stanów w północnej Nigerii, w których panuje prawo islamskie (szariat), przewidujące surowe kary za bluźnierstwo. Miasto Sokoto jest siedzibą Muhammada Sa’ad Abubakara, najwyższego rangą duchownego muzułmańskiego w kraju. W publicznym oświadczeniu Abubakar potępił morderstwo Debory i wezwał do wymierzenia sprawiedliwości. Podobnie wypowiedział się prezydent Nigerii Buhari. W sobotę władze wprowadziły 24-godzinną godzinę policyjną. Biskup Matthew Hassan Kukah z katolickiej diecezji Sokoto wyraził swój żal z powodu zabójstwa studentki, mówiąc: „Jesteśmy winni najbliższej rodzinie zmarłej Debory, jej kolegom i władzom szkoły (…) ukaranie sprawców zgodnie z prawem, niezależnie od ich motywów”. Jo Newhouse, rzeczniczka Open Doors na Afrykę Subsaharyjską, powiedziała: „To kolejny tragiczny dzień dla chrześcijan w północnej Nigerii. Łączymy się z rodziną Debory i wspólnotą chrześcijańską w żałobie po jej śmierci. Zdecydowanie potępiamy ten okrutny czyn i wzywamy władze do szybkiego zidentyfikowania sprawców i postawienia ich przed sądem. Bardzo uważnie monitorujemy sytuację i prosimy o modlitwę w intencji dalszego rozwoju wypadków!”. Prosimy, módl się za rodzinę Debory i chrześcijan w północnej Nigerii: Módl się o pocieszenie dla rodziców i rodziny Debory.

Módl się o pokój dla Sokoto, a także, aby Jezus objawił się muzułmanom jako Książę Pokoju.

Mansur prosi o modlitwę w intencji ochrony przed dalszymi prześladowaniami.

Módl się o mądrość i odwagę dla wszystkich chrześcijańskich liderów w północnej Nigerii – aby skutecznie dzielili się Bożą miłością i byli wzorem dla swoich wspólnot.

Módl się, aby Jezus położył kres przemocy w Nigerii i aby Jego Kościół rósł i stawał się coraz silniejszy. Za Open Doors

Inne: Nigeria: Napad na katolicką parafię