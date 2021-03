Nigeria: Kolejny atak na szkołę, 42 osoby porwane

W Nigerii zaatakowano szkołę publiczną, z której uprowadzono 42 osoby. Około 2 nad ranem 17 lutego nieznani napastnicy wtargnęli do Science College w Kagara w stanie Niger. Część nauczycieli i uczniów została zmuszona do opuszczenia terenu szkoły razem z terrorystami. Trzy lata temu, 19 lutego, uprowadzono 14-letnią wówczas Leah Sharibu, która nadal pozostaje w niewoli.

Porwania i żądania okupu stają się „nie do zniesienia”

Po początkowych doniesieniach ze stanu Niger, sugerujących, że porwano setki osób, rzecznik rządu stanowego poinformował agencję AFP, że ze szkoły uprowadzono 42 osoby. Wśród nich, powiedział, było 27 uczniów, trzech nauczycieli i 12 członków rodzin nauczycieli. Jeden uczeń został zabity. W sumie w czasie ataku w szkole przebywało 650 uczniów. P

rezydent Nigerii Muhammadu Buhari nakazał siłom bezpieczeństwa przeprowadzenie akcji ratunkowej, której celem jest uwolnienie uprowadzonych osób. Do tej pory nie wiadomo, kto stoi za porwaniem. Podejrzewa się jednak, że w sprawę mogą być zamieszane gangi przestępcze. W grudniu zeszłego roku z miasta Kankara uprowadzono 340 uczniów (chłopców), którzy tydzień później zostali uwolnieni.

Jo Newhouse*, rzecznik Open Doors na Afrykę Subsaharyjską, komentuje: „Porwania chrześcijan i umiarkowanych muzułmanów przez islamskich ekstremistów, czasami połączone z żądaniem okupu, osiągnęły w północnej Nigerii poziom, który staje się nie do zniesienia. […]

Poziom niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej, zwłaszcza dla dzieci, jest niezwykle wysoki. Zagrożenie i trauma nim spowodowana, z pewnością będzie źródłem krótko, jak i długofalowej szkody dla społeczeństwa Nigerii.

Nigeria i jej międzynarodowi partnerzy muszą podjąć zdecydowane działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom i ochronę wszystkim, bez względu na pochodzenie etniczne, płeć czy religię”.

Uprowadzeni chrześcijanie dodatkowo prześladowani

Jednocześnie przypadek Leah Sharibu uwypukla dodatkowe zagrożenie dla chrześcijan. Leah została uprowadzona 19 lutego 2018 r., a kilka tygodni później jako jedyna z ponad 100 uprowadzonych uczennic nie została uwolniona, ponieważ odmówiła przejścia na islam (donosi Open Doors).

Spośród prawie 300 „dziewcząt Chibok” uprowadzonych w 2014 roku, 112 nadal pozostaje w niewoli.

35-letnia Hannatu* i jej rodzina są wolni po ponad dwóch latach spędzonych w niewoli Boko Haram. Wspomina: „Powiedzieli, że jeśli nie wyrzekniemy się Chrystusa, to nie będą się nami zajmować. Musieliśmy się trzymać z dala od muzułmanów.

Nie chcieli mieć z nami nic wspólnego. Mówili, że jesteśmy obrzydliwi. […] Nie dawali nam nic do jedzenia, nawet kiedy nasze dzieci szły żebrać, to je odsyłali z niczym. Dzieci przynosiły trawę, a my jedliśmy ją razem z nimi”. Hannatu pamięta tylko trzy sytuacje podczas całej ich niewoli, kiedy dostali jakiś konkretny posiłek.

„Mój czas z Boko Haram wzmocnił moją miłość do Boga”

Nawet po wyzwoleniu przez wojsko rodzina nie miała łatwo. Życie z teściową Hannatu jest trudne, a reakcja społeczności na jej powrót była mieszana: „Niektórzy witali mnie z radością, a inni wyśmiewali” – wspomina Hannatu.

Zadziwia nas jednak to, że Hannatu potrafi znaleźć w sobie wdzięczność: „Mogę powiedzieć, że czas w rękach Boko Haram wzmocnił moją miłość do Boga i bardzo mnie do Niego zbliżył”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Nigeria zajmuje 9. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

*imiona zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan i inne ofiary porwań w Nigerii:

Módl się za liczne ofiary porwań; aby Bóg je ocalił i objawił się im jako pocieszyciel i żywiciel.

Módl się o uwolnienie jeńców.

Módl się, aby Jezus dał wewnętrzny pokój i siłę uprowadzonym chrześcijanom.

Módl się o zakończenie fali porwań w szkołach i o to, by Jezus położył kres terrorowi w północnej Nigerii.

za Open Doors

