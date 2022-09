Nigeria: Kolejne uczennice porwane ze szkoły w Chibok na wolności!

Ponad osiem lat temu ze szkoły średniej w Chibok w Nigerii bojownicy Boko Haram porwali ponad 200 dziewcząt. Powodem był sprzeciw wobec „zachodniej edukacji”. W ciągu lat pewna grupa porwanych dziewcząt zdołała uciec, a ponad sto innych zostało uwolnionych na drodze negocjacji. Niestety około stu nadal jest zaginionych. W ostatnich tygodniach nigeryjskie wojsko zlokalizowało kilka następnych byłych uczennic. Większość z nich była z dziećmi urodzonymi w czasie niewoli u swoich porywaczy.

Dwie z tych młodych kobiet odzyskano w czerwcu tego roku. Kilka tygodni później wojsko ogłosiło, że uwolniono trzy kolejne ofiary. 13 sierpnia ujawniono, że następna uczennica, Aisha Grema, również została zabrana w bezpieczne miejsce razem z swoim czteroletnim dzieckiem.

Ostatnie uwolnienia

Ostatnie uwolnienia wzmacniają domysły, że Boko Haram może tracić swoje wpływy. Ta terrorystyczna organizacja islamska mierzy się z coraz większym naciskiem ze strony nigeryjskiego wojska, jak również zmaga się z wewnętrznymi wyznaniami i tarciami z rywalizującą z nią organizacją ISWAP. Choć nadal istnieją punkty oporu, pewien badacz określił Boko Haram jako „siłę, która straciła wpływ”. Wielu bojowników skorzystało z zaproponowanej przez rząd amnestii, podczas gdy inni przyłączyli się do różnych islamskich organizacji militarnych. Są nadzieje, że więcej porwanych młodych dziewcząt będzie mogło wrócić do swoich rodzin dzięki uwolnieniu lub porzuceniu przez porywaczy.

Chwalmy Boga za bezpieczny powrót tych młodych kobiet do swoich rodzin, które tak długo na nie czekały. W czasie, gdy po latach niewoli w dżungli porzucają „życie w więzach” i odnajdują się w swojej nowej rzeczywistości, módlmy się, by każda z nich doświadczyła Bożego, uzdrawiającego pokoju i pociechy. Choć po traumatycznych przeżyciach ponowne przystosowanie się będzie wymagało sporego wysiłku, niech ich relacje z rodzinami również zostaną naprawione i odbudowane. Nadal módlmy się o pozostałe uczennice, które wciąż są trzymane w niewoli przez bojowników, a także za te, które próbują znaleźć drogę do domu po ucieczce lub porzuceniu.

