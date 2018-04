Nigeria: Już 1000 dzieci porwanych przez Boko Haram

Produkt Tygodnia

Audiobook: Niebo, jak się tu dostałem. Historia ukrzyżowanego przestępcy

Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka wiedząc, że to Twój ostatni dzień życia. Jesteś w więziennej celi i niczego nie możesz już zmienić. Jedyne co jeszcze cię czeka, to śmiertelna tortura… Dowiedz się więcej ...