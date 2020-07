Nigeria: islamscy ekstremiści mordują chrześcijan, ostrzegają przed nawracaniem muzułmanów

W ostatnim akcie przemocy wobec chrześcijan w Afryce Zachodniej, islamscy ekstremiści zamordowali w stanie Borno pięciu Nigeryjczyków, by ostrzec „wszystkich, którzy są narzędziem niewiernych w nawracaniu muzułmanów na chrześcijaństwo”.

Morning Star News donosi, że na YouTube pojawiło się 35-sekundowe nagranie video z egzekucją pięciu mężczyzn, opublikowane przez Eons Intelligence (nagranie usunięto). Trzech spośród zabitych zidentyfikowano jako chrześcijan.

Na nagraniu widać pięć osób z czerwonymi opaskami na oczach, klęczących na wprost obiektywu kamery. Za nimi stoi innych pięciu, uzbrojonych w karabiny AK-47, głowy mają zakryte maskami, ukrywającymi ich tożsamość.

„To wiadomość dla wszystkich, którzy są narzędziem niewiernych w nawracaniu muzułmanów na chrześcijaństwo” – mówi jeden z egzekutorów w języku Hausa, tłumaczonym przez Morning Star News. „Ci z was, których używają w celu nawracania muzułmanów na chrześcijaństwo, używają was w egoistycznych celach”.

„Taki jest powód, bo za każdym razem, gdy was chwytamy, nie starają się was uratować, ani nie działają ku temu, byśmy was uwolnili; a to dlatego, że was nie potrzebują, ani nie cenią waszego życia. Z tego powodu wzywamy was, byście wrócili do Allaha przez zostanie muzułmanami. Nadal będziemy blokować wszystkie szlaki (autostrady), którymi podróżujecie” – mówił dalej.

„Jeśli nie rozważycie naszego ostrzeżenia, los tych pięciu stanie się waszym losem” – oznajmił egzekutor.

Następnie rozkazał: „Bismillah”, co znaczy „dalej, do dzieła”, i pięciu mężczyzn zostało zastrzelonych.

Oto tożsamości trzech ofiar, zgodnie z informacjami miejscowego mieszkańca Borno: Ishaku Yakubu z Chibok, pracownik organizacji charytatywnej Action Against Hunger, członek Kościoła Braci (EYN); Luka Filibus z Monguno, pracownik organizacji charytatywnej International Rescue Committee, członek Kościoła Braci (EYN); Joseph Prince, pracownik prywatnej firmy ochroniarskiej, członek Chrześcijańskiego Kościoła Odkupionych w Maiduguri.

Na wcześniejszym nagraniu video z czerwca, Prince i Filibus zidentyfikowali swoich porywaczy jako członków Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej (ISWAP, popularnie Boko Haram).

Action Against Hunger i International Rescue Committee wydały oświadczenia, w których potwierdzają śmierć swoich pracowników i potępiają egzekucje.

Prezydent Nigerii, Muhammadu Buhari, przesłał przez rzecznika kondolencje rodzinom zabitych, zapewniając, że rząd dołoży wszelkich starań, by „każdy pozostały ślad Boko Haram był całkowicie starty z północnowschodniej Nigerii”.

W zeszłym miesiącu, CBN News informowało o raporcie z Wielkiej Brytanii, który alarmuje o możliwym ludobójstwie chrześcijan w Nigerii. Koalicja brytyjskich parlamentarzystów rozpoczęła szeroko zakrojone studium na temat obecnej tam przemocy i dowiedziała się, że tylko w zeszłym roku, islamscy ekstremiści z koczowniczego ludu Fulbe zabili ponad 1 tysiąc chrześcijan, a od 2015 roku – 6 tysięcy.

CBN News rozmawiało z Petrem Jaskiem, który służył w Nigerii jako pracownik Voice of the Martyrs (VOM) i spędził 15 miesięcy w więzieniu w Sudanie za pomoc prześladowanym, sudańskim chrześcijanom.

Jasek powiedział, że kilka grup atakuje chrześcijan w całej Nigerii, lecz świeckie media postrzegają te zabójstwa jedynie jako konflikt plemienny.

„W ciągu ostatnich 20 lat byłem w Nigerii ponad 30 razy i mogę powiedzieć, że sytuacja była bardzo zła już znacznie wcześniej, niż to rozpoznano” – wyjaśnił. „Chrześcijanie są atakowani przez kilka grup. Jedna z nich to stanowczo Boko Haram, która jest gałęzią ISIS, inna to koczownicy Fulbe”.

„Niestety, świeckie media często są uprzedzone i próbują to przestawiać raczej jako konflikt plemienny, niż religijny” – dodał.

Jasek podkreśla, że chrześcijanie bez wątpienia brani są na cel, co można klasyfikować jako ludobójstwo.

Nigeria znalazła się na 12. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors w 2020 roku, obejmującego kraje, w których chrześcijanie cierpią największe prześladowania, oraz na drugim miejscu po Pakistanie pod względem liczby chrześcijan zabitych za wiarę.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News