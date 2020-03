Nigeria: inwazja ponad 100 islamskich dżihadystów, 5 spalonych kościołów, chrześcijanie mordowani i porywani

W piątek wieczorem 21 lutego, ponad 100 członków ekstremistycznego ugrupowania islamskiego Boko Haram zaatakowało miasto Garkida na obszarze Gombi w północnowschodnim, nigeryjskim stanie Adamawa, otwierając ogień do mieszkańców i podpalając kościoły i domy, o czym donoszą różne media informacyjne.

Według informacji Save the Persecuted Christians (STPC), zniszczono co najmniej pięć budynków kościelnych, w tym dwa domy modlitwy należące do denominacji Kościoła Braci ze Wspólnoty Anglikańskiej oraz budynek kościelny i oddzielne biuro Kościoła Żywej Wiary.

Ostateczna liczba ofiar ataku jest nieznana. Różne źródła podają, że podczas najazdu zabito „wielu ludzi”. Pojawiły się też niepotwierdzone raporty o możliwych porwaniach. Tysiące mieszkańców zostało przesiedlonych.

STPC podaje, że bojownicy Boko Haram jechali dwójkami na około 60 motocyklach, każdy uzbrojony w karabin AK-47 i granatnik przeciwpancerny. Towarzyszyło im 20 opancerzonych ciężarówek z bronią obsługiwaną przez załogę.

Niektóre raporty wskazują, że nigeryjskie siły bezpieczeństwa początkowo walczyły z napastnikami, ale musiały się wycofać.

Są też inni świadkowie, którzy opowiadają inną historię. W rozmowie z „Morning Star News„, pewien mieszkaniec mówił o nieuchronnie zbliżającym się ataku Boko Haram, który dotarł do Garkida w piątek około pierwszej po południu, ale nigeryjskie siły zbrojne nie podjęły żadnych dynamicznych kroków, by ochronić miasto.

„Mimo wszystkich lokalnych raportów informacyjnych z piątkowego popołudnia, gdy terrorystów dostrzeżono w pobliżu Kwarangulum na obszarze samorządu lokalnego Chibok, który jest niedaleko Garkida, stacjonujący tam żołnierze nie podjęli żadnych wysiłków, by udaremnić atak” – powiedział Manasseh Allen. „Bardzo mi przykro z tego powodu”.

„Ludzie biegli, żeby ukryć się w górach, patrząc, jak najeźdźcy palą ich domy” – inny mieszkaniec powiedział w rozmowie z The Cable.

W wypowiedzi dla nigeryjskiej gazety „Daily Trust”, mieszkańcy mówili, że w piątek napastnicy najpierw zaatakowali wojskowy punkt kontrolny, po czym starli z powierzchni ziemi publiczne i prywatne budynki w Garkida. Bojownicy opanowali miasto na wiele godzin, przetrząsając i plądrując budynki.

Pewien miejscowy powiedział „Daily Trust”, że najeźdźcy przemogli policję i straż obywatelską, po czym podpalili posterunek policji, baraki policyjne, budynki kościelne, szpital, ośrodek zdrowia i domy dwóch przedstawicieli lokalnych władz.

Nigeryjskie wojsko przywróciło później porządek i w sobotę patrolowało ulice Garkida.

Chociaż nigeryjski rząd twierdzi, że pokonał Boko Haram, to militarne ugrupowanie Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej nadal prowadzi ataki na obszarze Nigerii.

Jak relacjonowało CBN News na początku lutego, islamscy bojownicy zabili co najmniej 32 osoby i spalili dom pastora oraz budynek kościelny w trwających dwa dni atakach, do których doszło pod koniec stycznia w stanie Plateau.

STPC, bezstronne, wielowyznaniowe zrzeszenie prawie dwustu liderów świeckich, kościelnych i społecznych, którzy modlą się i działają na rzecz ponad 300 milionów prześladowanych chrześcijan na całym świecie, wzywa Stany Zjednoczone, by wysłały do Nigerii i w okolice jeziora Czad specjalnego wysłannika z powodu trwającej tam krańcowej przemocy przeciwko chrześcijanom.

Tymczasem, główne, amerykańskie media wciąż milczą, gdy muzułmańscy terroryści nie przestają bezlitośnie zabijać nigeryjskich chrześcijan.

Nigeria znajduje się na 12. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors w 2020 roku, obejmującego kraje o najwyższym stopniu prześladowań chrześcijan na świecie.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News