Nigeria: Chrześcijański optyk zabity przez porywaczy

13 października brytyjski optyk Ian Squire został porwany i wkrótce potem zabity, gdy zaśpiewał pieśń Amazing Grace (Cudowna Boża Łaska), aby podnieść na duchu innych porwanych. Został on zastrzelony przez jednego z członków gangu, który uprowadził dla okupu czworo pracowników misji chrześcijańskiej z prowadzonej przez nich kliniki w południowo – nigeryjskim stanie Delta.

Osoby, które przeżyły uprowadzenie, zeznały, że Ian został zabity pierwszego ranka ich niewoli. Trzy tygodnie po śmierci Iana, pozostala trójka, Alanna Carson oraz dr David Donovan i jego żona Shirley, została wypuszczona, gdy porywacze otrzymali okup, który prawdopodobnie został zapłacony przez rząd nigeryjski.

Jak powiedział dr Donovan,

Ian uczył lokalnych pracowników jak wykonywać okulary, używając specjalnie zaprojektowanej przez niego maszyny do przycinania szkieł, której można używać w terenie. Była to jedyna taka maszyna w tym zubożałym stanie. Dr Donovan chwalił dokonania Iana, opisując je jako „wybitne” oraz „innowacyjne”. Mówił również, że „Ian był człowiekiem wiary, był głodny poznania Boga i to był główny cel, który przyświecał jego życiu”.

Na początku listopada mieszkańcy stanu urządzili demonstrację w proteście przeciw porywaniu i w obawie, że uprowadzenie i śmierć Iana doprowadzą do zamknięcia kliniki. Na szczęście, dzięki efektywnym szkoleniom prowadzonym przez misjonarzy, lokalni pracownicy mogą już sami prowadzić klinikę.

W obliczu tej tragedii módlmy się, aby misjonarze, którzy zostali uwolnieni, dalej mogli dzielić się Bożą miłością z Nigeryjczykami. Oby Pan obdarzył ich swoim pokojem po tych traumatycznych przeżyciach. Módlmy się, by Bóg pocieszał rodzinę, przyjaciół i współpracowników Iana. Módlmy się również za porywaczy, by Pan otworzył ich oczy, aby mogli zobaczyć i doświadczyć Jego miłości.

Źródło: World Watch Monitor, The Telegraph

za Głos Prześladowanych Chrześcijan