Nigeria: Chrześcijanie odzyskują ufność dzięki zachęcającym kartkom

„Chcę podziękować każdemu z osobna, kto poświecił swój czas, by do mnie napisać. Ogromnie dziękuję za Wasze listy. Bardzo dziękuję także za modlitwy. Zdałam sobie sprawę, że należymy do tej samej rodziny, chociaż nigdy się nie spotkaliśmy. Za każdym razem gdy czytam te kartki, łzy napływają mi do oczu. Jestem dzięki nim tak bardzo zachęcona”. Chrześcijanie z całego świata modlili się za Damaris Kioko i pisali do niej, po tym jak jej mąż został zamordowany kilka dni po ślubie. Damaris z Kenii jest przykładem na to, jak dużym zachęceniem może być zainteresowanie ze strony innych wierzących.

„Płakałam dopóki nie skończyły mi się łzy”

Open Doors ciągle zachęca, by pisać do chrześcijan w trudnych sytuacjach. Kolejnym przykładem jest Martina z Nigerii: Jej mąż pastor Joseph Kura został 30 czerwca brutalnie zamordowany na swojej farmie w stanie Kaduna. Mordercami byli prawdopodobnie pasterze Fulani. Martina i siedmioro jej dzieci byli zrozpaczeni: „Płakałam dopóki nie skończyły mi się łzy”. Najstarszy syn Ebenezer próbował się zemścić: „Z początku myślałem, że muszę pomścić śmierć taty, nawet gdyby kosztowało mnie to życie. Po wielu rozmowach zdałem sobie jednak sprawę, że złe czyny nie uzasadniają kolejnych niewłaściwych czynów”.

Zamordowana odważna ewangelistka

Eunice, żona pastora Olowale Elisha z Nigerii niemal codziennie wstawała o 5 rano, by głosić ludziom na ulicy Ewangelię. Krótko po tym, gdy głosiła Dobrą Nowinę niedaleko meczetu, została zabita na ulicy. Również ona pozostawiła męża oraz siedmioro dzieci.

Módlmy się za rodzinę Kura oraz Elisha! Zachęćmy rodziny poprzez kartkę z pozdrowieniami lub 1-2 wersetami biblijnymi. Więcej informacje TUTAJ.

Dziękujemy, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Nigerii!

• Dziękujmy Bogu za Olowale, Martinę oraz wielu innych, których krewni zginęli z rąk islamistów, a oni ciągle trwają w wierze.

• Módlmy się, aby Jezus uleczył ich rany, pocieszył i wypełnił pokojem.

• Módlmy się, aby Pan pomagał im, mimo smutku i bólu, radzić sobie z codziennością oraz zaopatrywał ich we wszystko, co potrzebne.