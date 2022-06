Nigeria: Ataki na chrześcijan obejmują obszar nowego stanu

19 kwietnia, na rynku w Isware w nigeryjskim stanie Taraba, wybuchła bomba, zabijając sześć osób, a kilkanaście raniąc. Następnego dnia, organizacja Islamic State West Africa Province (ISWAP) wydała oświadczenie, w którym wzięła odpowiedzialność za wybuch, twierdząc, że atak był wymierzony w „zgromadzenie niewiernych chrześcijan”.

Atak

Kilka dni później (22 kwietnia) w Jalingo, stolicy tego samego stanu, doszło do kolejnej eksplozji, w której zostało rannych jedenaście osób.

Większość z nich to młodzież w wieku od 11 do 18 lat. Odpowiedzialność za atak również wzięło ISWAP. Te ostatnie zajścia to pierwszy atak bojowników islamskich na nigeryjski stan Taraba.

Rozszerzenie aktywności terrorystycznej wzbudza obawy o chrześcijan na obszarach Nigerii, które nie były wcześniej atakowane przez ugrupowania bojowników islamskich.

Módlmy się…

Módlmy się o fizyczne i emocjonalne uzdrowienie wszystkich rannych w ostatnich atakach, a także o namacalne, Boże pocieszenie dla rodzin, które straciły w nich swoich bliskich.

Niech odpowiedzialni za ataki uświadomią sobie niezmierzoną, Bożą miłość do nich i Boże pragnienie okazania im miłosierdzia i zbawczej łaski.

Módlmy się, by władze wzmogły wysiłki w celu powstrzymania krzywd i zniszczeń powodowanych przez bojowników różnych nigeryjskich grup islamistycznych, tłumiąc walki agresorów o zdobycie kontroli nad tym nękanym krajem.

Źródła: Release International, Al Jazeera, Reuters, Morning Star News, Vanguard

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

