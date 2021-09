Nigeria: Atak na pogrzeb zabitego w ataku

27 lipca syn Celiny Ishaku został zamordowany przez bojowników Fulbe, którzy dwa lata wcześniej zabili jej męża. Gdy następnego dnia rodzina i przyjaciele chcieli pochować chłopca, napastnicy ponownie zaatakowali podczas ceremonii pogrzebowej. Zniszczyli dziesięć domów i wiele farm, a trzy młode osoby zastrzelili.

Módlmy się…

Bojownicy Fulbe wyprzedzili Boko Haram pod względem zagrożenia dla nigeryjskich chrześcijan. Zgodnie z raportem International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Swobód Obywatelskich i Praworządności), w ciągu ostatnich 12 lat z rąk bojowników islamskich z różnych ugrupowań zginęło co najmniej 43 tysiące chrześcijan, a około 18 500 innych zniknęło bez śladu. Zaatakowano prawie 17 500 kościołów i około 2 tysiące chrześcijańskich szkół.

Pamiętajmy w modlitwach o Celinie, a także o tysiącach Nigeryjczyków, którzy opłakują stratę swoich bliskich, zabitych w atakach muzułmańskich bojowników Fulbe.

Niech każdą osobę pogrążoną w żałobie Bóg otoczy swoją pociechą, pokojem i ochroną. Nadal módlmy się o potężną Bożą interwencję w tym dotkniętym przemocą państwie.

Źródło: International Christian Concern

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

