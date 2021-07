Nigeria: 140 uczniów uprowadzonych ze szkoły chrześcijańskiej

W poniedziałek nieznani napastnicy zaatakowali chrześcijańską szkołę z internatem w Nigerii i uprowadzili 140 uczniów. Napastnicy, uzbrojeni w broń palną, obezwładnili strażników Bethel Baptist High School w stanie Kaduna we wczesnych godzinach porannych i uprowadzili większość ze 165 uczniów, którzy przebywali na ternie internatu. „Tylko 25 osobom udało się uciec. Nie wiemy jeszcze, dokąd porywacze zabrali dzieci” – powiedział Emmanuel Paul, nauczyciel z internatu.

Niejasne tło przestępstwa

Dziesiątki zrozpaczonych rodziców zebrały się na terenie szkoły w wiosce Maramara w poniedziałek. Niektórzy z rodziców płakali i krzyczeli, czekając na wiadomości o zaginionych dzieciach. Tragedię potęgowały porozrzucane dookoła sandały dzieci.

Rzecznik policji stanu Kaduna Muhammed Jalige potwierdził atak. „Specjalna jednostka policji prowadzi pościg za porywaczami” – powiedział. „Cały czas prowadzimy akcję ratunkową”. Policja poinformowała, że udało się uratować 26 osób, w tym nauczyciela.

„Nikt jeszcze nie przyznał się do porwania, ale uważa się, że stoi za nim grupa przestępcza” – powiedziała Jo Newhouse*, rzeczniczka Open Doors w Afryce Subsaharyjskiej. „Nawet jeśli nie ma formalnych powiązań między gangami a grupami takimi jak Boko Haram, analitycy coraz częściej uważają, że istnieje przynajmniej nieformalna współpraca przestępców z islamistycznymi bojówkami”.

Eskalacja przemocy

Atak na Bethel Baptist High School jest co najmniej czwartym masowym porwaniem uczniów w tym roku w samym tylko stanie Kaduna. Gangi przestępcze regularnie napadają na szkoły i uprowadzają dzieci także w innych stanach (raport Open Doors). Od grudnia w północnej Nigerii uprowadzono ponad 1000 uczniów, a dziewięcioro zostało zabitych. Ponad 200 dzieci i nastolatków nadal uznaje się za zaginionych. Pośród uprowadzonych są dzieci, które mają zaledwie 3 lata.

Jo Newhouse skomentowała to następująco: „Rosnący poziom braku bezpieczeństwa, przemocy i bezkarności przyczynia się do poważnych naruszeń podstawowych praw człowieka. Szczególne obawy budzi rozprzestrzenianie się islamskich grup ekstremistycznych, takich jak Boko Haram i ISWAP [Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej] na północnym wschodzie, przemoc ze strony uzbrojonych gangów na północnym zachodzie oraz rosnąca przemoc ze strony bojowników Fulani w Środkowym Pasie i Kadunie. Cena, jaką nigeryjskie dzieci i rodziny płacą za brak bezpieczeństwa, jest absolutnie nie do przyjęcia.

Open Doors wzywa rząd Nigerii do zapewnienia, że prawo do edukacji nigeryjskich dzieci jest respektowane i chronione poprzez działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa w szkołach na północy kraju. W tym celu należy wprowadzić kompleksowy plan, który zapewni bezpieczny powrót dzieci do szkół, wsparcie ofiarom uprowadzeń i ich rodzinom, zagwarantuje przeprowadzenie śledztwa w sprawie ataków i pociągnie do odpowiedzialności osoby za nie odpowiedzialne”.

Południe Nigerii zamieszkane jest w większości przez chrześcijan, podczas gdy północ jest w przeważającej części muzułmańska. Jednak ponad 11 milionów (około 15%) chrześcijan mieszka również w 12 północnych stanach. W ostatnich latach islamskie grupy ekstremistyczne zamordowały tysiące chrześcijan i wysiedliły setki tysięcy z północnego i środkowego pasa Nigerii.

Brak danych na temat ile kobiet i dziewcząt zostało zgwałconych, uprowadzonych i przymusowo wydanych za mąż. Przemoc dotyka każdego aspektu życia, powodując traumę i trudności ekonomiczne.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Nigeria zajmuje 9 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii:

Módl się o szybkie uwolnienie wszystkich uprowadzonych.

Módl się za rodziny ofiar, aby Pan Bóg obdarzył ich pokojem. Niektórzy rodzice od lat czekają na powrót uprowadzonych dzieci.

Módl się za chrześcijan, którzy zostali uprowadzeni lub doświadczyli innej formy przemocy, o pocieszenie i uzdrowienie z traumy.

Módl się o ochronę przed dalszą przemocą i o to, by rząd podjął skuteczne działania w celu zapobiegania dalszym atakom i napaściom.

Źródła: Open Doors, BBC, Daily Mail

Za Open Doors

Podobne: Nigeria: Ofiary śmiertelne, porwania w licznych atakach