Niger: Uprowadzona córka pastora odnaleziona

16 października w południowo-wschodnim Nigrze uprowadzono nastoletnią córkę pastora. Jeszcze tego samego dnia powiadomiono siły bezpieczeństwa i już dzień później 17-letnia Aphodiya Garba Maida została szczęśliwie odnaleziona cała i zdrowa około dziesięć kilometrów od miasta Diffa.

Nastolatka była w drodze do szkoły, gdy została porwana przez trzy kobiety i trzech mężczyzn. Ze swojego telefonu komórkowego wysłała do swojego ojca wiadomość, twierdząc, że jest przetrzymywana w nieznanym miejscu. Choć porwanie wygląda na planowane zdarzenie, zainicjowane przez bojowników zrzeszonych z Boko Haram, nadal trwa dochodzenie w tej sprawie.

W regionie Diffa, który od południa graniczy z Nigerią, a od wschodu z Czadem, w ciągu ostatnich miesięcy doszło do nasilenia ataków Boko Haram. W lipcu bojownicy porwali niemal czterdzieści kobiet i dzieci, a we wsi Ngalewa podcięli gardła dziewięciu osobom. Miesiąc wcześniej dwie samobójczynie dokonały zamachu bombowego w obozie dla uchodźców wewnętrznych w Kablewa.

W styczniu 2015 roku, po opublikowaniu karykatury proroka Mahometa

w tygodniku „Charlie Hebdo”, w Nigrze zniszczono ponad siedemdziesiąt kościołów i ponad trzydzieści domów chrześcijan. W następstwie tych ataków kilka organizacji pozarządowych zawiesiło działalność, a wszystkie kościoły w regionie dotkniętym atakami zamknięto. Dokonywane przez bojówkarzy akty antychrześcijańskiej przemocy zostały potępione przez władze państwowe, Islamską Radę Nigru oraz inne grupy.

Choć razem z rodziną Aphodiyi cieszymy się z jej bezpiecznego uwolnienia, prośmy teraz o jej dalszą ochronę i dobro. Niech Pan zapewni tej nastolatce i jej bliskim swój obiecany pokój, ochronę i siłę. Módlmy się, by świadectwo o Jego błyskawicznej interwencji w jej sytuacji dodało otuchy wielu mieszkańcom Nigru, przypominając im o Bożej wielkości. Niech to samo, potężne działanie dotknie też serc porywaczy dziewczyny oraz innych, którzy potrzebują wiecznego zbawienia, prowadząc ich do szczerej skruchy i przynosząc głęboką, duchową przemianę.

Źródła: World Watch Monitor, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan