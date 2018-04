Niger: odmówiono mu pochówku syna bo został chrześcijaninem

Przez trzy lata Abdou* z Nigru pracował dla rodziny chrześcijańskiej. Dorastał jako muzułmanin, ale dzięki swemu pracodawcy nawrócił się do Jezusa, podobnie jak jego żona i dwunastoletnia córka Tchima. Kiedy Abdou wrócił do swojej ojczyzny, jego życie stało się niezwykle trudne – społeczność wiejska próbowała nakłonić całą rodzinę do powrotu do islamu.

Powrót do islamu warunkiem umożliwienia pochówku

Aby jego córka nie została zmuszona do małżeństwa z muzułmaninem, Abdou wysłał ją do swojej ciotki w regionie, w którym żyło więcej chrześcijan. Tam jednak została zgwałcona i zaszła w ciążę. Rodzina, która miała się opiekować Tchimą nakłoniła ją do ślubu z muzułmaninem. Jednak mężczyzna, za którego wyszła, ukradł pieniądze i opuścił Tchimę. Młoda kobieta, pełna bólu z powodu zdrady i odrzucenia w końcu wróciła do domu.

Powrót do ojca

Czteroletni syn Abdu zmarł na malarię na początku tego roku. Jak zwykle tego samego dnia Abdou chciał go pochować. Pogrzeb jest ważnym wydarzeniem społecznym i zazwyczaj wiele osób spotyka się z rodziną pogrążoną w żałobie. Ale nie w tym przypadku. Zabroniono Abdou pogrzebać syna. Postanowiono mu warunek, którym był powrót do islamu. Niestety cała sytuacja spowodował, że Abdu się ugiął, aby mógł pochować swoje dziecko.

Nowy początek z Jezusem

Jednak Bóg nie opuścił Abdu i jego żony. Po krótkim czasie Abdou pokutował i powrócił do Jezusa. „Chcemy rozpocząć nowy początek z Jezusem”, mówi Abdou. „Naszym szczerym pragnieniem jest lepsze zrozumienie Słowa Bożego i całkowite poleganie na Jezusie”.

Chociaż w Nigrze oficjalnie obywatele mają zagwarantowaną wolność sumienia i wyznania, świadectwo Abdou jest ilustracją tego, jak w rzeczywistości wyglądają prześladowania chrześcijan. Wielu z nich znajduje się pod wielką presją swoich rodzin i lokalnej społeczności i w żaden sposób nie są przygotowani na prześladowania. Open Doors pracuje nad wyposażeniem tych chrześcijan w fundamenty oparte na Słowie Bożym organizując seminaria, które wspierają ich w takich sytuacjach.

Oni także rozpaczliwie potrzebują naszej modlitwy!

Niger nie figuruje w Światowym Indeksie Prześladowań z 2018 r. Niemniej jednak chrześcijanie są w tym kraju prześladowani za wiarę w Jezusa i dlatego Niger jest krajem monitorowanym przez Open Doors.

*Imię zmienione

Prosimy, módlcie się za Abdou i chrześcijan w Nigrze:

Módlmy się za Abdou i jego rodzinę, aby mogła znaleźć pociechę po utracie syna.

Módlmy się za Tchimę i jej dziecko o wewnętrzny spokój i radość pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują.

Prośmy Boga, aby chronił chrześcijan w Nigrze i przygotowywał ich wewnętrznie do prześladowań oraz wyposażył ich w Jego prawdę i siłę.

za Open Doors Polska