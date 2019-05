Niewidomy pastor z Indii uniewinniony, jednak agresywne tłumy zaatakowały w tym roku chrześcijan już 80 razy

Rozstrzygnięcie sprawy pastora zajęło indyjskiemu sądowi trzy lata, jednak grupy walczące z prześladowaniami wobec chrześcijan uważają jego uniewinnienie za wielki sukces.

W 2016 roku, podczas nabożeństwa, agresywna grupa brutalnie zaatakowała pastora Balu Saste, jego żonę i jedenastu członków ich kościoła, założonego w małej wiosce Madhya Pradesh. Lokalna policja aresztowała niewidomego Balu, jego żonę i ich sześcioletniego syna, zdarła z nich ubrania, pobiła ich i trzymała w areszcie przez trzy dni bez możliwości opłacenia kaucji. Rodzina została też fałszywie oskarżona o zmuszanie innych do zmiany wiary i uznana za winną.

Według oddziału Alliance Defending Freedom (ADF; amerykańska organizacja non-profit, która zajmuje się kwestiami wolności religijnej), uwolnienie pastora jest bardzo ważnym zwycięstwem nad indyjskimi przepisami, wymierzonymi przeciwko osobom zmieniającym wiarę i coraz bardziej zagrażającymi podstawowym prawom mniejszości religijnych.

– Nikt nie powinien być prześladowany ze względu na swoją wiarę – powiedziała w rozmowie z prasą Tehmina Arora, dyrektor indyjskiej ADF.

– Uniewinnienie pastora Balu i jego rodziny to realny krok w stronę zapewnienia ochrony, wolności religijnej i prawa do przeżywania w pełni swojej wiary. Od teraz pastor może wrócić do głoszenia Słowa swojej małej społeczności chrześcijańskiej, nie bojąc się o interwencje ze strony służb.

– Niestety nie jest to jedyny przypadek fałszywego oskarżenia chrześcijan w Indiach na mocy zasad przeciwko zmianie wiary – dodała Arora. – Przez te zasady mniejszości religijne stają się przedmiotem samowolnych aresztowań i oskarżeń, przemocy i naruszania ich podstawowych praw.

ADF ostrzega też, że przemoc wobec chrześcijan znacząco się nasiliła. W pierwszym kwartale tego roku United Christian Forum i ADF Indie zanotowało ponad 80 przypadków brutalnych ataków na chrześcijan ze strony agresywnych tłumów. Ataki, które wydarzyły się w 13 indyjskich stanach, mają zwykle podobną formę i rzadko skutkują interwencją policji.

– Przypadek pastora Balu jest dosadnym przykładem tego, jakim niesprawiedliwościom muszą stawiać czoła chrześcijanie w Indiach

– powiedział w rozmowie z prasą Paul Coleman, dyrektor ADF. – Rozwiązanie sprawy pokazuje, że podstawowe prawa mniejszości religijnych mogą i powinny być chronione w sądach i poprzez efektywne działania adwokatury.

– Niestety, ostatnie akty przemocy nie są pojedynczymi przypadkami, ale dowodem na to, z czym wielu chrześcijan spotyka się dziś w Indiach – dodał. – Wszyscy mają prawo do wolnych wyborów i życia według swojej wiary. Nalegamy, by rząd Indii stanął na straży tych praw i robił więcej, by chronić mniejszości religijne i promować wolność wyznania.

Po raz pierwszy w historii Indie znalazły się na liście dziesięciu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej narażeni na prześladowania (według rankingu World Watch List).

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News