Niewidomy chrześcijanin w Pakistanie oskarżony o bluźnierstwo

49-letni niewidomy chrześcijanin z Pakistanu został aresztowany i oskarżony o bluźnierstwo, za które grozi kara śmierci. Według relacji jego matki, do oskarżenia doszło po tym, jak jeden z muzułmanów oskarżył go o znieważenie proroka islamu.

Martha Yousaf, blisko 80-letnia matka Nadeema Masih, twierdzi, że Waqas Mazhar i inni muzułmanie regularnie nękali jej syna – czasem wymuszali od niego pieniądze, oblewali wodą lub wyzywali.

Mazhar pracuje jako dzierżawca parkingu w parku Model Town w Lahaurze, gdzie Masih zarabiał skromne pieniądze, udostępniając wagę drobnym handlarzom.

„Czasami litościwi odwiedzający dawali mu więcej pieniędzy ze względu na jego niepełnosprawność, ale pracownicy parku – muzułmanie – kradli mu je z kieszeni,” powiedziała Yousaf, katoliczka z wioski Chak No. 9/4L w dystrykcie Okara w prowincji Pendżab. „Niektórzy, w tym Mazhar, pożyczali od niego pieniądze, ale mimo wielokrotnych próśb nie oddali długu.”

Według Yousaf, 21 sierpnia, kiedy Masih przyszedł do pracy, Mazhar i jego wspólnicy nie pozwolili mu rozłożyć swojego prowizorycznego stoiska.

„Gdy zaprotestował przeciwko ich nękaniu, Mazhar i inny mężczyzna szarpnęli go, wsadzili na motocykl i zawieźli na komisariat policji w Model Town,” relacjonowała.

Tam oskarżyli go o bluźnierstwo i przekazali w ręce policji, która wszczęła przeciwko niemu postępowanie na podstawie artykułu 295-C pakistańskiego kodeksu karnego, przewidującego karę śmierci za znieważenie Mahometa.

„Gdy pierwszy raz odwiedziłam syna w więzieniu po jego zatrzymaniu, płakał rozpaczliwie, opowiadając mi, jak brutalnie policjanci go pobili i zmusili do przyznania się do fałszywych zarzutów,” powiedziała Yousaf w rozmowie z Christian Daily International – Morning Star News.

Dodała, że funkcjonariusze od początku traktowali jej syna w sposób wyjątkowo okrutny.

„Za każdym razem, gdy się z nim widzę, serce mi pęka, słysząc, jak źle go traktują, zwłaszcza gdy zabierają go na rozprawy. Popychają go, choć wiedzą, że jest całkowicie niewidomy i ma metalowy pręt w nodze.”

Błagając o uwolnienie syna z fałszywych zarzutów, Yousaf przypomniała, że straciła już jednego syna kilka lat temu, a obecnie tylko Nadeem i trzy córki wspierają rodzinę.

„Jesteśmy bardzo biedni, ledwo wiążemy koniec z końcem. Ojciec Masih zmarł, a jedna z moich córek, która się rozwiodła i mieszka ze mną, pracuje jako pomoc domowa, żebyśmy mieli z czego żyć,” mówiła przez łzy. „Każdego dnia modlę się do Boga, by uwolnił mojego syna z tej niesłusznej winy i zwrócił go rodzinie.”

Pomimo swojej niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej, Masih ukończył studia, jednak – jak podkreśla matka – nie mógł znaleźć zatrudnienia, bo w Pakistanie niepełnosprawni mają bardzo ograniczony dostęp do rynku pracy.

Adwokat Masih, Javed Sahotra, wskazuje na poważne nieścisłości w treści pierwszego raportu policyjnego (FIR), które mogą pomóc w uzyskaniu dla niego zwolnienia za kaucją. Zgodnie z dokumentem, funkcjonariusz policji Muhammad Ayub i jego zespół mieli dowiedzieć się o rzekomym bluźnierstwie podczas patrolu w parku o godzinie 23:00.

„Tymczasem fakty są takie, że park zamykany jest o 21:00 i nikt nie ma wstępu po tej godzinie,” powiedział Sahotra. „Co więcej, Masih już o 6 rano dzwonił na policyjną infolinię, informując o nękaniu przez dzierżawcę parkingu i innych, ale nie uzyskał żadnej pomocy.”

Sahotra złożył wniosek do komendanta policji w Model Town o udostępnienie danych lokalizacyjnych funkcjonariusza Ayuba, co może ujawnić, gdzie faktycznie znajdował się w czasie domniemanego przestępstwa.

„Jeśli sąd niższej instancji nie przyzna Masih kaucji, złożymy apelację do Sądu Najwyższego w Lahaurze, który na pewno weźmie pod uwagę te fakty,” dodał.

Potwierdził również, że Masih był torturowany przez policję podczas pobytu w areszcie.

„To haniebne, że niewidomy człowiek był poddawany tak nieludzkiemu traktowaniu przez funkcjonariuszy,” powiedział. „Liczymy, że władze państwowe oraz kierownictwo policji dostrzegą tę sytuację i podejmą działania dyscyplinarne wobec winnych.”

Naeem Yousaf, dyrektor wykonawczy katolickiej organizacji prawnej National Commission for Justice and Peace (NCJP), potępił aresztowanie niewidomego mężczyzny pod tak poważnym zarzutem.

„Masih przez całe życie walczył z bezlitosnym społecznym odrzuceniem, które nie uznaje niepełnosprawnych za pełnoprawnych ludzi,” powiedział. „Przytłoczony biedą, ślepotą i społecznym okrucieństwem, teraz cierpi jeszcze bardziej – za kratami, jako ofiara niesprawiedliwości i ludzkiej obojętności.”

Według raportu Human Rights Watch z 9 czerwca, pakistańskie prawo o bluźnierstwie jest systematycznie wykorzystywane do prześladowania mniejszości religijnych, wywłaszczania ubogich i rozwiązywania osobistych oraz gospodarczych sporów.

„Zarzuty o bluźnierstwo są coraz częściej wykorzystywane do wywoływania przemocy tłumu, wypędzania zagrożonych społeczności oraz przejmowania ich majątku bez konsekwencji,” czytamy w 29-stronicowym raporcie „Spisek w celu przejęcia ziemi: Wykorzystywanie pakistańskich przepisów o bluźnierstwie do szantażu i zysku”.

W kilku przypadkach oskarżenia o bluźnierstwo były stosowane jako narzędzie w walce z konkurencją biznesową lub w celu wymuszenia przekazania nieruchomości. Raport wskazuje również, że przepisy są tak nieprecyzyjne i szerokie, że mogą być stosowane bez dowodów, co tworzy atmosferę strachu wśród zagrożonych grup społecznych.

HRW skrytykowała pakistański system sprawiedliwości za tolerowanie tych nadużyć. Sprawcy przemocy tłumu rzadko ponoszą odpowiedzialność, a policja często nie chroni oskarżonych ani nie prowadzi rzetelnego śledztwa.

W niektórych przypadkach nawet funkcjonariusze, którzy próbują interweniować, są zastraszani. Polityczni i religijni podżegacze do przemocy często unikają aresztowania lub zostają uniewinnieni z powodu braku woli politycznej lub działań zastraszających.

Pakistan zajął ósme miejsce na liście World Watch List 2025 organizacji Open Doors – zestawieniu 50 krajów, w których życie chrześcijan jest najtrudniejsze.

Źródło: Morning Star News