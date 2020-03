Niesienie Ewangelii Europie: ponowna ewangelizacja

Afryka była kiedyś znana jako „ciemny kontynent”, ale teraz Europa może zasługiwać na to określenie. Większość afrykańskich państw jest dzisiaj chrześcijańska. Większość Europejczyków mówi, że albo są ateistami, albo nie wyznają „żadnej religii”.

Przez ostatnie 20 lat, budynki kościelne są tysiącami zamykane i wystawiane na sprzedaż.

Jednak Europa jest ponownie ewangelizowana, o co modlili się dawni, europejscy misjonarze, którzy w XIX wieku służyli w Afryce i Azji.

Błogosławiony zwrot, nadzieja wczesnych misjonarzy

Dr Harvey Kwiyani, profesor afrykańskiego chrześcijaństwa i teologii na Liverpool Hope University w Anglii, wychował się we wsi w Malawi, ewangelizowanej pierwotnie przez brytyjskiego misjonarza Davida Livingstone’a.

Dr Kwiyani mówi o tak zwanym „błogosławionym zwrocie”, o który modlili się pierwsi misjonarze.

„(…) że w przyszłości nastąpi zwrot, gdy chrześcijanie z Afryki i Azji wrócą, by umocnić brytyjskie czy europejskie chrześcijaństwo” – wyjaśnia.

I dzisiaj, dosłownie w każdej europejskiej stolicy można znaleźć dynamiczne, biblijnie wierzące kościoły imigrantów.

Imigranci stoją za rosnącą frekwencją w kościołach

Po latach spadku, frekwencja w londyńskiej społeczności wierzących w końcu znowu rośnie. Ale nie dzieje się to dzięki kościołom tradycyjnym, lecz afrykańskim.

„W Londynie, każdej dowolnej niedzieli, ponad 60 procent ludzi, którzy przychodzą do kościoła, to czarni Afrykanie chodzący do afrykańskich kościołów zielonoświątkowych” – powiedział Kwiyani.

Brytyjczycy pochodzenia afrykańskiego, zaledwie 14 procent populacji Londynu, stanowią obecnie ponad połowę tych, którzy uczestniczą w nabożeństwach londyńskiego kościoła.

„Nowi Irlandczycy” przynoszą Irlandii odrodzenie

Po radykalnym odwrocie Irlandii od instytucjonalnego kościoła katolickiego i zwróceniu się ku świeckości, dzisiaj, dzięki chrześcijańskim imigrantom zwanym „nowymi Irlandczykami”, w Irlandii płonie nowy ogień.

Pastor Tunde Oke jest zwierzchnikiem nigeryjskiego Kościoła Bożego Odkupionych Chrześcijan w Irlandii, który obejmuje ponad 100 zborów.

„Irlandczycy, którzy wiele lat temu przybyli do Afryki, zrobili tak wiele” – mówi Oke. „Nie przynieśli tylko religii, przynieśli lepsze życie… szkoły, szpitale, to wszystko, a Afrykańczycy im to zwracają. Powrót do Irlandii i zobaczenie jej w stanie, w jakim teraz jest, zachęca nas do zrobienia jeszcze więcej”.

Dwa największe kościoły w Irlandii to obecnie rumuńskie kościoły zielonoświątkowe

Żniwo wróciło też z Europy Wschodniej. Dwoma największymi zborami w Irlandii są dzisiaj rumuńskie kościoły zielonoświątkowe. Kościół Betania pod Dublinem buduje obecnie nowe miejsce zgromadzeń, którego koszt obliczono na pięć i pół miliona dolarów.

Jeden z pastorów Betanii, Valerian Jurjea, przyznał, że „nikt nie przyszedł tam jako misjonarz”. Jednak Bóg miał plan dla Rumunów, którzy przyjechali do Irlandii za pracą.

Mówi pastor Betanii, Avram Hadarau: „Nasze dzieci, nasze pokolenie ma potencjał, a naszym głównym celem jako kościoła jest dać, przygotować i wyposażyć, uzdolnić i wysłać to młode pokolenie na zewnątrz kościoła”.

„Boży plan jest jak większy obraz, a my widzimy tylko mały fragment układanki” – powiedział Jurjea. „Ale to Boży plan i Boża droga. Dlatego już teraz tworzymy historię, choć nie wiedzieliśmy, że ją tworzymy”.

„Wielki odblask” stał się faktem: żniwo wróciło

Pastor Sean Mullarkey z kościoła św. Marka w Dublinie mówi, że dzięki imigrantom, w całej Irlandii powstają nowe kościoły, „w małych, wiejskich miejscowościach, do których kościół nigdy by nie dotarł, gdyby nie fakt, że Bóg przyprowadził tych ludzi. Właśnie oni stali się ‚nowymi Irlandczykami'”.

Kwiyani wierzy, że ten nowy ruch w Europie „przedefiniuje, co to znaczy być misjonarzem w tym stuleciu”.

„W jakimś sensie, Bóg ma poczucie humoru” – powiedział pastor Oke. „Bo teraz, gdy wszystko staje się coraz bardziej świeckie, Bóg przyprowadza żniwo z powrotem do ludzi, którzy przynieśli nam Jezusa”.

Autor: Dale Hurd

Źródło: CBN News