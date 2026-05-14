Niemcy zgłaszają rekordowy deficyt urodzeń po wojnie w 2025 r.

W 2025 roku Niemcy odnotowały największy naturalny spadek liczby ludności w okresie powojennym. Według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba urodzeń ponownie spadła, a różnica między zgonami a narodzinami osiągnęła historyczny poziom.

W ubiegłym roku urodziło się ok. 654,3 tys. dzieci, czyli o 3,4 proc. mniej niż w 2024 roku. To czwarty z rzędu roczny spadek i najniższy wynik od 1946 roku. W tym samym czasie zmarło ok. 1,01 mln osób. Oznacza to, że liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o ok. 352 tys. Po raz ostatni Niemcy odnotowały naturalny wzrost populacji w 1971 roku.

Spadek urodzeń był silniejszy we wschodnich Niemczech, gdzie wyniósł 4,5 proc., wobec 3,2 proc. na zachodzie kraju. Jedynym landem z niewielkim wzrostem był Hamburg, gdzie liczba urodzeń zwiększyła się o 0,5 proc. Największy spadek odnotowano w Meklemburgii-Pomorzu Przednim — o 8,4 proc.

Organizacje rodzinne ostrzegają przed długofalowymi skutkami trendu. Niemieckie Stowarzyszenie Rodzin określiło dane jako „dramatyczny sygnał alarmowy” i wskazało na wieloletnie strukturalne obciążenia rodzin. Zdaniem organizacji system emerytalny i świadczenia rodzinne nie uwzględniają w wystarczającym stopniu wkładu rodziców, zwłaszcza matek, w wychowanie dzieci. Katolicka Federacja Rodzin podkreśla z kolei, że wiele osób chciałoby mieć więcej dzieci, lecz ograniczają je koszty życia, brak wsparcia i niepewność co do przyszłości.

Podobne tendencje widoczne są także w innych krajach Unii Europejskiej. Spadki urodzeń odnotowały m.in. Francja, Austria, Włochy i Szwecja, podczas gdy w Hiszpanii, Holandii i Finlandii pojawiły się oznaki stabilizacji.

Według analiz Destatis bez zwiększonej imigracji po 2015 roku liczba ludności Niemiec już wcześniej znacząco by spadła. Eksperci przewidują, że luka między liczbą urodzeń i zgonów utrzyma się przez dekady, a bez wzrostu dzietności i dodatniego salda migracji populacja kraju będzie się kurczyć.

W 2025 roku nieznacznie spadła także liczba aborcji. Odnotowano ok. 106 tys. przypadków, czyli o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Mimo spadku wynik pozostaje wyższy niż w latach 2014–2020. Około 96 proc. zabiegów przeprowadzono w ramach ustawowej procedury konsultacyjnej, a cztery na pięć aborcji miały miejsce w pierwszych ośmiu tygodniach ciąży.

