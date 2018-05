Niemcy, Bawaria: trwa debata nad obecnością krzyża w urzędach

W Niemczech nie ustaje debata na temat rozporządzenia władz Bawarii, by od czerwca w każdym urzędzie wieszać krzyże. Głos zabrał publicysta Peter Seewald, współautor kilku wywiadów/książek z Benedyktem XVI. W felietonie dla katolickiego portalu internetowego kath.net skrytykował kard. Reinharda Marxa, według którego rozporządzenie władz Bawarii jedynie „wywołuje niepokoje i dzieli społeczeństwo”. Również nuncjusz apostolski w Austrii tę wypowiedź przewodniczącego niemieckiego episkopatu nazwał skandalem.

Odnosząc się do wypowiedzi kardynała Marxa, Peter Seewald pyta,

„czy aby krzyż nie był od początku znakiem sprzeciwu? Raz padał ofiarą sierpa i młota, raz swastyki. Ale tam, gdzie był zdejmowany, nie nastawały na Wschodzie i Zachodzie lepsze czasy”. Seewald przypomniał, że „po zbrodniach nazistów społecznym postępem było, że zachodnia Europa nadała sobie nowy porządek, którego fundamenty opierają się na Ewangelii”, a sprawili to chrześcijańscy politycy Adenauer, Schuman i De Gasperi, którzy przyznawali się do swojej wiary.

Seewald wyraził zdziwienie, że w ten sam weekend kard. Marx docenił publicznie „Manifest komunistyczny” Karola Marxa i w ostrym stylu skrytykował bawarski rząd za deklarację o wieszaniu krzyża w urzędach. Publicysta dodał, że „nigdzie w Niemczech chrześcijaństwo nie wpłynęło bardziej na życie ludzi, niż w Bawarii.” Zdaniem Seewalda, o neutralność państwa można było lepiej zadbać, znosząc pobieranie podatku kościelnego przez organy państwowe, albo też poprzez likwidację pensji, którą księżom i biskupom wypłaca państwo.

Postawę kard. Marxa ostro skrytykował też nuncjusz apostolski w Austrii.

Abp Peter Stephan Zurbriggen podczas wykładu na uczelni w cysterskim opactwie Heiligenkreuz stwierdził: „Jako przedstawiciel Papieża jestem zasmucony i zawstydzony tym, że kiedy w sąsiednim państwie wznoszone są krzyże, krytykują to akurat biskupi i księża. To wstyd!”.

Abp Zurbriggen powiedział też, że zasmuca go, kiedy biskupi pielgrzymują do Ziemi Świętej i wstydzą się krzyża. Odniósł się w ten sposób do pielgrzymki niemieckich biskupów do Ziemi Świętej w 2016 roku, kiedy podczas zwiedzania Wzgórza Świątynnego i Meczetu Al-Aksa m.in. kard. Marx schował swój pektorał.

