Niemcy: Aresztowano 5 osób w związku z islamistycznym planem ataku na jarmark bożonarodzeniowy

Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych pod zarzutem planowania ataku z użyciem pojazdu na jarmark bożonarodzeniowy w południowych Niemczech. Według władz podejrzani zamierzali wjechać samochodem w tłum, aby zabić lub ranić jak najwięcej osób.

Jak podało BBC, trzech Marokańczyków, Egipcjanin i Syryjczyk zostali zatrzymani w piątek pod zarzutem planowania wjazdu pojazdem na jarmark bożonarodzeniowy w powiecie Dingolfing-Landau w Bawarii. Śledczy poinformowali, że dokładny jarmark nie został jeszcze zidentyfikowany, ale przypuszcza się, że chodzi o teren na północny wschód od Monachium.

Jak podaje DW, prokuratura wydała formalne nakazy aresztowania wobec czterech mężczyzn, a piąty został objęty aresztem prewencyjnym. Do zatrzymań doszło po inwigilacji, w trakcie której mieli oni prowadzić rozmowy na temat wykorzystania pojazdu do przeprowadzenia ataku.

Według „Le Monde” 56-letni Egipcjanin jest imamem, który miał wzywać do ataku w meczecie w powiecie Dingolfing-Landau. Władze poinformowały, że Marokańczycy w wieku 22, 28 i 30 lat zgodzili się zrealizować plan, a 37-letni Syryjczyk miał ich do tego zachęcać.

Cała piątka stanęła w sobotę przed sędzią śledczym i pozostaje w areszcie.

Śledczy nie ujawnili, gdzie dokonano zatrzymań ani na jakim etapie znajdował się plan ataku.

Joachim Herrmann, minister spraw wewnętrznych Bawarii, oświadczył, że szybkie zatrzymania były możliwe dzięki „znakomitej współpracy naszych służb bezpieczeństwa” i dodał, że podejrzani zostali ujęci, zanim zdążyli podjąć działania.

Domniemany spisek ma miejsce w kontekście narastających obaw o bezpieczeństwo wokół niemieckich jarmarków bożonarodzeniowych, które w ostatnich latach były częstym celem ataków z użyciem pojazdów.

20 grudnia ubiegłego roku sześć osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych po tym, jak SUV wjechał w jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu. Oskarżony, 51-letni saudyjski lekarz Taleb Jawad al-Abdulmohsen, przyznał się do wjechania pojazdem w tłum. Obecnie stoi przed sądem i wyraża poglądy skrajne oraz wiarę w teorie spiskowe.

W 2016 roku Tunezyjczyk, który złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu, zabił 12 osób i ranił kolejne 56, wjeżdżając ciężarówką w jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Władze później przyznały się do błędów wywiadowczych w okresie poprzedzającym ten atak.

Od tego czasu niemieckie służby bezpieczeństwa zaostrzyły nadzór i egzekwowanie przepisów w sezonie zimowym, kiedy miasta w całym kraju organizują jarmarki bożonarodzeniowe przyciągające tłumy odwiedzających. Popularne wydarzenia z licznymi stoiskami z upominkami, jedzeniem i świątecznymi napojami są szczególnie narażone na ataki o potencjalnie masowej liczbie ofiar.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia kilka miast rozważało odwołanie lub ograniczenie swoich świątecznych jarmarków ze względu na koszty i złożoność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post