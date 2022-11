Nieletnia chrześcijanka uciekła z niewoli, chce anulować przymusowe małżeństwo

Anita Emmanuel miała 16 lat, gdy ponad rok temu została porwana przez kierowcę rykszy w Bahawalpur w Pakistanie.

Oboje rodzice Anity pracują, dlatego zdecydowali się, by Muhammad Wasim codziennie woził nastoletnią chrześcijankę do szkoły i przywoził po lekcjach do domu. Wszystko było w porządku, aż Muhammad zrobił się bardziej przyjacielski, a Anita nie rozpoznała sygnałów ostrzegawczych.

31 sierpnia 2021 roku Muhammad zawiózł Anitę do innego miasta, grożąc jej śmiercią, jeśli będzie robić problemy. Tam zmuszono ją do podpisania jakiegoś dokumentu, po czym poinformowano, że od teraz jest muzułmanką, a Muhammad jest jej mężem.

Anita miesiącami była trzymana w zamkniętym pomieszczeniu, wykorzystywana seksualnie i często zostawiana bez jedzenia i wody. Gdy rodzice nie mogli odnaleźć zaginionej córki, złożyli na policji skargę przeciwko Muhammadowi, po której zaczęto im grozić i żądać wycofania skargi. W końcu, po kilku miesiącach Anita zdołała uciec z zamknięcia i wrócić do rodzinnego domu.

Poszli do sądu

Anita i jej rodzice poszli do sądu, by anulować wymuszony podstępem i przemocą akt zawarcia małżeństwa. Dzięki pomocy CLAAS, rodzina dostała prawnika, który wniósł sprawę o nękanie przeciwko porywaczowi i jego rodzinie. Ze względów bezpieczeństwa rodzina Anity przeniosła się do innej miejscowości.

Dziękujmy Bogu, że Anita mogła bezpiecznie wrócić do swojej rodziny. Módlmy się, by sądy przyznały sprawiedliwość nastolatce, wydając konieczne orzeczenie, by całkowicie uwolnić ją od wszelkich roszczeń prawnych ze strony porywacza. Niech Boży pokój, pociecha i uzdrowienie wypełniają serca i umysły Anity i jej rodziców w czasie, gdy zaczynają podnosić się po traumatycznym doświadczeniu.

Opracowanie: Głos Prześladowanych Chrześcijan.

Źródła: VOM Canada, Kross Konnection, Pakistan Christian Post, CLAAS

