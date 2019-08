Niedługo chrześcijańskie media będą musiały mówić na temat LGBT w produkcjach dla dzieci

Phil Vischer, współtwórca „Warzywnych opowieści”, twierdzi, że niedługo chrześcijańscy twórcy będą musieli uwzględniać tematy LGBT w swoich produkcjach.

– Rodzice zdecydowanie będą musieli poradzić sobie z tym, że dziecięce media coraz częściej będą odnosiły się do tematyki LGBT – powiedział Vischer w rozmowie z The Christian Post.

– Będzie tego więcej i więcej, jako że świat zdecydował, że kwestie LGBT to ta sama kategoria, co kwestie rasowe i te związane z prawami obywatelskimi. Jeśli więc powie się, że w „Ulicy Sezamkowej” nie powinno być par homoseksualnych, to tak, jakby powiedziało się, że nie powinno tam być pary czarnoskórych.

Vischer mówi, że przedstawianie par homoseksualnych w programach dziecięcych staje się coraz powszechniejsze.

W ostatnich latach w „Klinice dla pluszaków” przedstawiono dwie lesbijki. W tym roku w jednym z odcinków „Przygód Artura” bohaterowie poszli na ślub swojego nauczyciela geja.

Gdy Artur i jego przyjaciele rozmawiali o wydarzeniu, jedna z postaci powiedziała: „Tak, to zupełnie nowy świat”.

– Najbardziej uderzające w tym odcinku nie było to, że zdecydowano, że czas pokazać dzieciom ślub gejów. Była to raczej reakcja wszystkich postaci w tej kreskówce – powiedział Vischer. – Żadna z nich nie pytała, dlaczego dwoje mężczyzn brało ślub. Ich jedyna reakcja to „O, okej! Świetnie!”.

Cartoon Network, popularny kanał dla dzieci, zachęcał widzów do świętowania miesiąca dumy, zwracając się w ten sposób do fanów ze społeczności LGBTQ.

Choć Vischer to weteran świata rozrywki dla dzieci, wie, że to tylko kwestia czasu, aż chrześcijańscy producenci będą musieli mówić o tym z biblijnej perspektywy.

– Myślę, że w którymś momencie będzie trzeba się do tego odnieść. To tylko kwestia czasu – powiedział. – To trudne, bo prowadzi do podziałów.

– To niełatwe z kilku powodów. Po pierwsze, w kościele nie ustalono, jak dokładnie powinniśmy odnosić się do kwestii LGBT. Po drugie, niektórzy rodzice mogą chcieć porozmawiać o tym ze swoimi dziećmi – dodał Vischer.

Oparta na wierze seria „Warzywne opowieści” w zabawny sposób przekazywała dzieciom chrześcijańskie wartości od połowy lat 90.

Popularna kreskówka przedstawiała mówiące warzywa, które opowiadały oparte na Biblii historie i lekcje w sposób łatwy do zrozumienia dla dzieci.

– To, co najbardziej martwi mnie w programach dziecięcych, to fakt, że są głównie świeckie. Podczas tych tysięcy godzin, które nasze dzieci spędzają przed telewizorem, ani razu nie zobaczą, jak ktoś wchodzi do kościoła lub modli się – powiedział Vischer.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News