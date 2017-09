Niebo twój prawdziwy dom – Joni Eareckson Tada

Zapierające dech spojrzenie na to, co nas czeka. Zatrzymaj się na chwilę, wytęż wzrok wiary wejdź razem z Joni w świat, o którym słyszałeś już w młodości, lecz nigdy go nie oglądałeś: do nieba. Może odkryłeś, że niebo jest bliższe – i bardziej realne – niż myślałeś do tej pory.

W tej radosnej książce Joni Eareckson Tada maluje pełen blasku obraz domu, za którym tęsknią nasze serca. Opowiada o tym, jak będzie w niebie, co tam będziemy robić i kogo tam spotkamy. Pokazuje, w jaki sposób niebo spełni wszystkie tęsknoty naszych serc i to w sposób bardziej rzeczywisty niż wszystko, co istnieje w naszym ziemskim życiu. Joni pisze również o tym, jak się przygotować na tę nową, niebiańską rzeczywistość.

Przedstawiając nadzieję na dziś i wizję dla tych, którzy z trudem przedzierają się przez życie, Niebo zaprasza nas do obejrzenia budującego i przepojonego wiarą obrazu naszej chwalebnej przyszłości. Uchwyciwszy ten przebłysk nieba, zobaczysz Ziemię w zupełnie innym świetle.

Rekomendacje

Moja przyjaciółka Joni Eareckson Tada jest jedną z najbardziej namaszczonych współczesnych służebnic Bożych.

– Chuck Colson

W „Niebie” Joni podaje pełny wykład jednej z najważniejszych, lecz niestety najczęściej pomijanych doktryn chrześcijańskich.

– Philip Yancey

O autorce

Joni Eareckson Tada jest założycielką i prezesem JAF Ministries (Joni and Friends) – organizacji wychodzącej z poselstwem ewangelii do osób niepełnosprawnych. Jest autorką wielu bestsellerów, m. in. Diamonds in the Dust, Joni, Barrier-Free Friendships oraz When God Weeps.

Autor: Joni Eareckson Tada

Tytuł: Niebo Twój Prawdziwy Dom

Ilość stron: 190;

Okładka: miękka

