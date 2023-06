„Po śmierci już się więcej nie zobaczymy”: Niebo to dla Schwarzeneggera „fantazja”

Podczas gdy prawie trzy czwarte amerykańskich dorosłych, w tym spora większość chrześcijan wierzy w Niebo, sławny aktor i były republikański gubernator stanu Kalifornia, Arnold Schwarzenegger, mówi, że idea ponownego zobaczenia się po śmierci to tylko „fantazja”.

75-letni aktor, który ostatnio wystąpił w głównej roli w rodzinnym serialu szpiegowskim Netflixa „FUBAR”, podzielił się swoimi myślami na temat życia po śmierci w opublikowanej w „Interview” rozmowie z kolegą po fachu Dannym DeVito.

Odpowiadając na pytanie DeVito, czy jego zdaniem ludzkość przetrwa, Schwarzenegger wspomniał, że podobne pytanie usłyszał w czasie wywiadu prowadzonego przez osobowość radiowo-telewizyjną, Howarda Sterna.

„Przypomina mi to pytanie Howarda Sterna: ‘Proszę mi powiedzieć, gubernatorze, co się z nami dzieje, gdy umieramy?’. Powiedziałem: ‘Nic. Jesteś sześć stóp pod ziemią. Każdy, kto mówi coś innego, to kłamca’” – stwierdził Schwarzenegger.

Gdy Danny DeVito zaoponował, że „nic nie wiadomo”, Schwarzenegger uściślił, że miał na myśli ludzi i ich fizyczne ciała, a nie dusze. Powiedział też, że nie godzi się ze śmiercią i wolałby nie umierać.

„Nie wiemy, co się dzieje z duszą i wszystkimi tymi duchowymi rzeczami, w jakich nie jestem ekspertem, ale wiem, że ciało, to jak teraz na siebie patrzymy, już nigdy nie zobaczymy siebie w ten sposób” – powiedział.

„Chyba że w jakiejś fantazji. Gdy ludzie mówią: ‘Zobaczę ich znowu w Niebie’, to brzmi bardzo miło, ale rzeczywistość jest taka, że po odejściu już się więcej nie zobaczymy” – dodał. „To ta smutna część. Wiem, że ludzie godzą się ze śmiercią, ale ja nie”.

Schwarzenegger powiedział, że nie czeka na śmierć, bo będzie tęsknić „za wszystkim”.

„Za zabawą, chodzeniem do siłowni i wyciskaniem, za jazdą rowerem po plaży, podróżami, za oglądaniem na świecie interesujących rzeczy” – powiedział.

Podczas gdy dla Schwarzeneggera pojęcie spotkania się w Niebie ze swoimi bliskimi to „fantazja”, Got Questions Ministry (GQM) podaje biblijne dowody na to, że dla wierzących takie spotkanie będzie po śmierci rzeczywistością.

„Kilka fragmentów Pisma Świętego sugeruje, że w życiu po śmierci będziemy mieć zdolność rozpoznawania ludzi. W czasie przemienienia Chrystusa, ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy byli rozpoznawalni (Ew. Mateusza 17:3-4). Chociaż odeszli z tego świata wieki wcześniej, zarówno Mojżesz, jak i Eliasz pozostali odmiennymi osobami, które nie straciły swej tożsamości. W Ew. Łukasza 16:19-31, Abraham, Łazarz i bogacz byli po śmierci rozpoznawalni” – argumentuje GQM.

„Biblia twierdzi, że gdy pójdziemy do Nieba, ‘będziemy jak On [Jezus], gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest’ (1 Jana 3:2). Tak jak nasze ziemskie ciała pochodziły od pierwszego człowieka, Adama, tak nasze zmartwychwstałe ciała będą podobne do uwielbionego ciała Chrystusa (1 Koryntian 15:47; Filipian 3:21). ‘A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego… To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność’ (1 Koryntian 15:49.53).

„Jezus był rozpoznawalny po swoim zmartwychwstaniu (Jana 20:16; 20:20; 21:12; 1 Koryntian 15:4-7), dlatego jest oczywiste, że i my będziemy rozpoznawalni w naszych uwielbionych ciałach” – dodają badacze GQM.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: Christian Post