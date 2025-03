Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka wiedząc, że to Twój ostatni dzień życia. Jesteś w więziennej celi i niczego nie możesz już zmienić. Jedyne co jeszcze cię czeka, to śmiertelna tortura…

W takim właśnie położeniu poznajemy bohatera tej opowieści – jednego ze złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem. Patrząc już z perspektywy nieba opisuje on wydarzenia Wielkiego Piątku, które w absolutnie niespodziewany sposób zmieniły jego wieczne losy. W ten sposób próbuje przekazać nam, żyjącym jeszcze tutaj, ważne

przesłanie…

REKOMENDACJA

Cóż za fascynująca książka! Mogą nam się przejeść nowe książki, które reprezentują podobny styl czy gatunek. Nie ma obaw, nie dotyczy to tej pozycji! Colin umiejętnie łączy głęboką teologię, historyczną wiarygodność i ewangeliczną spójność z żywym, pełnym dramatyzmu stylem pisarskim widocznym na każdej stronie. Ta nietuzinkowa, wyłamująca się ze schematów książka dzięki użyciu Bożego daru wyobraźni, pomaga nam wyraźniej ujrzeć rzeczywistość.

Mamy tu do czynienia z oczywistym przykładem „świętej wyobraźni”, prowadzonej przez zarys faktów biblijnych, ukazującej ziemskie wydarzenia z perspektywy nieba. Ekscytuje mnie to, że książka ta może wywołać dyskusję o tym, jak naprawdę dostajemy się do nieba.

– Christopher Castaldo, pastor New Covenant Church w Naperville, Illinois

Genialny pomysł, świetnie napisane. Pastor Colin Smith łączy mądrość duszpasterza z umiejętnością narracji, aby pomóc nam wniknąć w serce złoczyńcy ukrzyżowanego obok Jezusa na Golgocie. Smith wiernie, w twórczy sposób pomaga zarówno wierzącym, jak i niewierzącym w świeży sposób spojrzeć na najwspanialszą i najprawdziwszą historię, jaka kiedykolwiek została opowiedziana.

– Justin Taylor wydawca ESV Study Bible

Dane książki:

Wydawca: CLC

Autor: Colin Smith

Tytuł: Niebo, jak się tu dostałem. Historia ukrzyżowanego przestępcy