Stracił pracę bo ostrzegł rodziców przed niebezpieczeństwem imprez LGBTQ

Trybunał Pracy w Wielkiej Brytanii ustalił, że pastor, który pracował jako opiekun w szkole podstawowej, doświadczył dyskryminacji, gdy prawie trzy lata temu został zmuszony do odejścia z pracy na część etatu. Przyczyną utraty pracy był jego wpis na Twitterze, w którym ostrzegł chrześcijan i dzieci przed wspieraniem lokalnych imprez LGBTQ.

Christian Legal Centre, służba prawna organizacji monitoringowej Christian Concern, w piątek 28 kwietnia poinformowała, że sędzia King z Trybunału Pracy orzekł na korzyść pastora Keitha Watersa.

Prawnik Watersa, Michael Phillips, twierdził, że Szkoła Podstawowa w Isle of Ely „naruszyła prawa pastora do wolności religii, myśli i wyrazu, a wpis, który doprowadził do jego wymuszonej rezygnacji, był manifestacją jego chrześcijańskich przekonań”.

Jak donosiło CBN News w styczniu, w 2016 roku Keith Waters zatrudnił się na część etatu jako opiekun szkolny, jednocześnie pełniąc służbę pastora w miejscowym kościele ewangelikalnym Ely New Connexions Church.

Pastor uważa, że imprezy LGBTQ stoją w sprzeczności z chrześcijańskimi przekonaniami na temat seksualności człowieka i są szkodliwe, szczególnie dla małych dzieci, które często biorą udział w takich wydarzeniach lub są do tego zachęcane.

Chrześcijanie nie powinni wspierać …

1 czerwca 2019 roku, na początku miesiąca Pride, Waters napisał na Twitterze: „Przypomnienie, że chrześcijanie nie powinni wspierać ani uczestniczyć w organizowanych w czerwcu wydarzeniach ‘Miesiąca Pride LGBTQ’. Wydarzenia promują kulturę i zachęcają do czynności, które są sprzeczne z chrześcijańską wiarą i moralnością. Są szczególnie szkodliwe dla dzieci”.

Waters zauważył, że celrem jego wpisu było zwrócenie się do chrześcijan i ostrzeżenie przed wydarzeniami Pride LGBTQ w całej Wielkiej Brytanii, ponieważ często obecna jest tam nagość, ludzie w strojach sadomasochistycznych i pokazy o przesadnie seksualnej naturze.

Zaczęli dostawać groźby

Po tym jednym wpisie, który został potem usunięty, Keith Waters powiedział, że on i jego rodzina zaczęli dostawać groźby na mediach społecznościowych, a nawet zwrócili na siebie uwagę lokalnych mediów. Pewien dziennikarz oskarżył pastora o atakowanie społeczności LGBTQ w Ely przed zaplanowanymi na najbliższy miesiąc imprezami Pride.

Według Watersa, nękanie tak bardzo przybrało na sile, że zdarzyło się nawet, że jego żona otworzyła drzwi i zobaczyła przedstawicieli zakładu pogrzebowego, przysłanych w celu ustalenia szczegółów jego „pochówku”. Z pastorem skontaktowali się też pracownicy agencji handlu nieruchomościami w sprawie sprzedaży ich domu, ponieważ otrzymali wiadomość, że on i jego rodzina będą „niezwłocznie” się wyprowadzać.

Następnie, dyrektor szkoły powiedział Watersowi, że po otrzymaniu kilku skarg, wszczął przeciwko niemu dochodzenie w sprawie „skompromitowania”szkoły.

Do tego momentu, Keith Waters był lubianym i szanowanych członkiem szkolnego personelu. Według jego prawników, w ostatniej ocenie pracownika określono go jako „atut szkoły”.

Po dochodzeniu powiedziano Watersowi, że jego wpis na Twitterze był „wysoce niestosowny i obraźliwy”, skompromitował szkołę i złamał kod zachowania. Wtedy pastor dostał ostatnie, pisemne ostrzeżenie.

Po przepracowaniu w szkole prawie dwóch i pół roku, Waters zrezygnował ze stanowiska. W marcu 2020 roku odszedł też ze służby w New Connextions Church, ale nadal nauczał przez internet, aż do września tego samego roku, gdy przeprowadził się do Carshalton – informuje „The Ely Standard”.

Sędzia King stwierdził, że szkoła naznaczyła Watersa. „Fakt, że roszczący umieścił wpis poza pracą na własny użytek w ramach swojej roli jako chrześcijańskiego pastora, jest wysoko istotny” – powiedział. „Jedna rzecz to mieć zasady, które stosują się w czasie pracy, a inna to rozszerzanie tych zasad na swoje życie prywatne poza pracą”.

Waters powiedział, że jest zadowolony z wyniku sprawy i ma nadzieję, że posłuży on jako przykład dla innych.

„Czuję ulgę i jestem zadowolony z wyniku. To zwycięstwo nie tylko dla mnie, ale dla chrześcijańskich liderów ewangelikalnych w całym kraju”– oznajmił.

„Modlę się, by to orzeczenie pomogło chronić w przyszłości pastorów, którzy muszą pracować na część etatu w innych zawodach, by wypracowywać dochody”– dodał Keith Waters. „To ważne zwycięstwo dla naszej wolności mówienia prawdy Ewangelii bez lęku o utratę pracy.

„Podjąłem kroki prawne nie dlatego, że chciałem pozwać szkołę, ale dlatego, że to, co mnie spotyka, sięga do samej istoty wolności głoszenia Ewangelii w Wielkiej Brytanii” – wyjaśnił. „Wierzę, że kwestie, jakie poruszyła moja sprawa, były znacznie większe, niż cokolwiek, co mnie spotkało, i że postąpiłem słusznie”.

Na celowniku z powodu chrześcijańskich przekonań

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, podkreśliła, że pastor Waters znalazł się na celowniku szkoły jedynie z powodu wyrażania swoich chrześcijańskich przekonań.

„Nasze szkoły i kościoły potrzebują więcej ludzi takich jak on, którzy troszczą się o społeczeństwo, a nie mniej” – powiedziała. „Za wysłanie jednego wpisu, który wyrażał autentyczną troskę o dzieci, [Waters] był szkalowany, dostawał groźby i został zmuszony do rezygnacji z zatrudnienia”.

„To, co spotkało Keitha Watersa, to ostatnia z długiej listy spraw, w których uczciwi, życzliwi, zwykli ludzie stają się obiektem nękania i zastraszania za wyrażanie umiarkowanych, popularnych poglądów chrześcijańskich na etykę seksualną” – dodała Williams.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News

