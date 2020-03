„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni”: praktyczne rozwiązania kościołów podczas epidemii COVID-19

W obliczu rosnących obaw społecznych o zdrowie na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa, niektórzy chrześcijanie, by uspokoić narastającą panikę, odpowiadają wersetami biblijnymi, jak 2 Tymoteusza 1:7:

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (BT).



Wiele domów modlitwy proponuje też praktyczne rozwiązania, jak dostosowanie praktyk dotyczących Wieczerzy Pańskiej, czy transmitowanie kazań przy pomocy mediów strumieniowych, by ograniczyć możliwość szerzenia się wirusa COVID-19 w społeczności wiary.

Władze Dystryktu Kolumbii wzywają setki wiernych z Christ Church Georgetown, by samodzielnie nałożyli na siebie kwarantannę po tym, gdy u głównego kaznodziei kościoła wykryto obecność koronawirusa.

W ramach środków ostrożności, kościół zawiesił nabożeństwa i działania. Kaznodzieja, pastor Timothy Cole, w stanie stabilnym nadal przebywa w waszyngtońskim szpitalu, podczas gdy jego żona i dwoje dzieci poddali się samodzielnej kwarantannie.

Środki ostrożności podejmuje też Stolica Apostolska. Papież Franciszek wykonał wyjątkowy krok i w pierwszy poniedziałek marca odprawił poranną mszę świętą na kanale video. Celem transmisji na żywo było okazanie solidarności z ludźmi, którzy cierpią z powodu wirusa.

W niedzielę 8 marca Watykan wykonał podobny ruch, by zniechęcić zwykle spore tłumy do gromadzenia się na placu św. Piotra. Papież wystawił jednak na chwilę głowę ze słynnego okna, by pomachać do niewielkiego grona zebranych.

Lęk ogarnia też sąsiednią Francję, która podąża śladem Włoch z drugą największą w Europie liczbą przypadków zarażenia koronawirusem.

W tę samą niedzielę, francuski rząd ogłosił, że wprowadzi zakaz zgromadzeń przekraczających tysiąc osób.

Nowe, zapobiegawcze rozporządzenie może doprowadzić do zamknięcia Paryskiego Centrum Chrześcijańskiego, które na weekendowym nabożeństwie powitało 15 nowych nawróconych.

„Wiele kościołów postanowiło zamknąć służbę” – powiedziała Dorothee Rajiah, starszy pastor Paryskiego Centrum Chrześcijańskiego, w rozmowie ze współpracującym z CBN News korespondentem, Chuck’iem Holtonem. „Jeśli rząd prosi nas o zamknięcie służby, jesteśmy gotowi prowadzić transmisje na naszej stronie internetowej i na YouTube”.

W Greenwood Village w Kolorado, parafianie luterańskiego kościoła św. Piotra zrezygnowali z tradycyjnego ucisku dłoni na rzecz stuknięcia się łokciami i pięściami podczas przekazywania sobie znaku pokoju.

Ten sam kościół podjął też specjalne środki ostrożności dotyczące Komunii.

„Staramy się pilnować, by nasi szafarze mieli dobrze umyte ręce, i aby ludzie wiedzieli, na co mają uważać i o czym pamiętać, gdy przyjmują chleb i wino” – powiedział Dave Risendal, pastor kościoła św. Piotra.

Na początku marca, Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem – miejsce, w którym, jak wierzy wielu chrześcijan, urodził się Jezus – na wszelki wypadek zamknęła drzwi.

A po zamknięciu najświętszego miejsca islamu, w sobotę 7 marca Arabia Saudyjska ponownie tymczasowo otworzyła dla pielgrzymów Święty Meczet w Mekce.

Autor: John Jessup

Źródło: CBN News