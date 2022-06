Nie bój się – Stanisław Malina

Od autora: „Chrześcijańska odwaga” była jedną z moich pierwszych książek . Jej pięciotysięczny nakład rozszedł się bardzo szybko (to były czasy głodu słowa pisanego) – i dobrze. Zauważyłem bowiem, że nie była przeprowadzona korekta wydawnicza a kilka akapitów było napisanych niezbyt jasno; także systematyka ostatniego rozdziału wymagała gruntownego przepracowania. Zmieniłem również tytuł, ponieważ pierwotny wydał mi się mało komunikatywny.

Książkę tę napisałem na podstawie materiałów, jakie opracowałem przygotowując się do wykładów na obozie młodzieżowym Kościoła Zielonoświątkowego. Jestem im wdzięczny za zachętę, zaś Kościołowi Baptystów jestem wdzięczny za jej wydanie.

Pragnę, by i to wydanie pozytywnie odpowiedziało na potrzeby ludzi, których dręczy bojaźń i którzy tęsknią za odważniejszym życiem.

Stanisław Malina

Spis treści:

Przedmowy

A. POTRZEBA ODWAGI

1. Moje świadectwa

2. Geneza bojaźni

B. STUDIA BIBLIJNE

I. Bojaźń – Tematyczne studium ewangelii Łukasza 12:22-34

1. Przyczyny i objawy bojaźni (diagnoza)

2. Zapobieganie (leczenie)

II. Odwaga – Homiletyczne studium księgi Nehemiasza 2:1 – 6:16

III. Miłość – Egzegeza Pierwszego Listu Jana 4:18

1. Kolasis – kara

2. Teleia gape – doskonała miłość

3. Zastosowanie – podatność

C. NIE BÓJ SIĘ!

I. Na drodze wiary

1. Uwolnienie

2. Próby

3. Wypełnienie

4. Działanie, służba, walka

II. W praktycznym życiu

1. Egzystencja

2. Moce ciemności, przesądy, tradycje

3. Spotkania z Bogiem

4. Cierpienia

Dane książki:

Autor: Stanisław Malina

Tytuł: NIE BÓJ SIĘ!

Zawsze aktualne wyzwanie dla chrześcijan

wyd. 2 poprawione (poprzedni tytuł: „Chrześcijańska odwaga”)

ISBN: 978-3-931819-01-9

120 stron

7,50 € (+ wysyłka poza Niemcy 4,-€) – Proszę o wpłatę w €!

Zamówienie: paypal.me/stanmalina

Stan Malina

lub: S.Malina@gmx.de