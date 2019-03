Nicky Vujicic 2 czerwca 2019 wystąpi we Wrocławiu

Wiadomość nadesłana: W tym roku zwieńczeniem trzeciej już edycji ODNOWIENIE FESTIVAL, organizowanego przez Wrocławskie Przymierze Pastorów, będzie spotkanie z udziałem gościa specjalnego – Nicka Vujicica, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

Nick Vujicic jest mówcą motywacyjnym, ewangelistą, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji Life Without Limbs. Urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Jest szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, który przemawiał już do ponad 600 milionów ludzi na całym świecie na temat pokonywania życiowych przeciwności, motywacji i duchowej przemiany. Nick bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych – na Facebooku ma ponad 9 miliony fanów, a film z jego udziałem pt. „Cyrk motyli” obejrzało już ponad 20 milionów widzów z całego świata.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu, jakim cieszyły się poprzednie wystąpienia Nicka Vujicicia w naszym kraju, organizatorzy przygotowali 40 tysięcy darmowych wejściówek. Szczególną wagę przywiązano przy tym do tego, by w wydarzeniu mogły wziąć osoby niepełnosprawne, dlatego na Stadionie Wrocław przygotowanych zostanie dla nich ponad 2 tysiące miejsc.

Informacje na temat dostępności i sposobu dystrybucji darmowych wejściówek można znaleźć na stronie www.odnfest.pl.

Podczas spotkania odbędzie się również kwesta, nad którą pieczę obejmie Bartłomiej Skrzyński, rzecznik Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych. Środki zebrane podczas tej zbiórki zostaną przekazane na rzecz potrzeb mieszkańców miasta z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Jednym z celów wydarzenia i całego festiwalu jest budowanie porozumienia ponad wszelkimi podziałami w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz umacnianie jedności bez barier.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

O mówcy:

NICK VUJICIC bez jakiejkolwiek medycznej przyczyny i bez żadnego ostrzeżenia urodził się bez rąk i bez nóg w rodzinie Borisa i Duški Vujiciców w 1982 roku w Melbourne w Australii. Trzy badania USG wykonane w czasie ciąży nie wykryły żadnych komplikacji. Mimo to jego rodzina stanęła przed wyzwaniem, które okazało się jednocześnie błogosławieństwem: musiała wychowywać syna, który nie zgodził się, by ograniczenia jego ciała przeszkadzały mu żyć pełnią życia.

W dzieciństwie Nick nie tylko zmagał się z typowymi problemami wieku dorastania, ale początkowo nie mógł nawet chodzić do zwykłej szkoły, ponieważ prawo stanu Wiktoria zakazywało tego dzieciom niepełnosprawnym fizycznie. Gdy jednak prawo się zmieniło i jako jeden z pierwszych niepełnosprawnych uczniów rozpoczął naukę w szkole publicznej, był poniżany przez kolegów, co wywołało u niego depresję. Już w wieku 8 lat chciał popełnić samobójstwo, próbując się utopić.

Gdy pewnego dnia mama pokazała mu artykuł w gazecie o mężczyźnie, który radzi sobie w codziennym życiu mimo niepełnosprawności, Nick uświadomił sobie, że nie jest jedyny, i postanowił pokonać swoją chorobę. Nauczył się samodzielnie wykonywać wszystkie niezbędne, codzienne czynności: pisać używając palców u stopy, używać komputera, czesać się, golić, myć zęby, odbierać telefon, pić wodę ze szklanki, jeździć na deskorolce, a nawet grać w piłkę nożną, w golfa, koszykówkę, surfować czy grać na perkusji.

Według Nicka, zwycięstwo nad wszystkimi ograniczeniami, a także jego dzisiejsza siła i pasja do życia, są wynikiem wiary w Boga.

Do podążania tą drogą inspirowała go także rodzina, przyjaciele oraz wielu innych przychylnych ludzi, których spotykał na każdym kroku. W końcu uświadomił sobie również swoją misję, jaką stało się wykorzystywanie niepełnosprawności do nawiązywania rozmów, które zmieniają życie.

Od jego pierwszego przemówienia motywacyjnego, które wygłosił w wieku 19 lat, wiele się zmieniło. Od tamtej pory opowiadał historię swojego życia już tysiące razy w kilkudziesięciu krajach świata, zapełniając stadiony, hale widowiskowe, kościoły i szkolne aule. Bez względu na to, gdzie jedzie i do kogo mówi, dzieli się zawsze jednym podstawowym przesłaniem –

– okoliczności nie mają znaczenia, zawsze możesz je pokonać!

Mimo swoich ograniczeń i młodego wieku, Nick osiągnął więcej niż inni są w stanie zrobić w ciągu całego życia. Jest muzykiem, aktorem, wędkuje, maluje i pływa. Napisał również wiele książek, które cieszą się ogromną popularnością również w Polsce –„Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”, „Nie daj się gnębić!”, „Bez granic!” czy „Niezwyciężony!”.

W 2007 roku przeprowadził się do Kalifornii, gdzie prowadzi międzynarodową organizację non-profit Life Without Limbs, której misją jest: „przekraczanie granic, przełamywanie barier i budowanie mostów, które przynoszą ludziom miłość i nadzieję w Jezusie Chrystusie”.

Ma żonę, Kanae, z pochodzenia Japonkę, i czworo dzieci – dwóch synów, Kiyoshi’ego i Dejana, oraz dwie córki, bliźniaczki Olivię i Ellie.

Informacja dodatkowa na stronie organizatora: www.odnfest.pl