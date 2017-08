Nichole Nordeman – The Unmaking

Piętnaście lat temu Amerykanka Nichole Nordeman była jedną z najpopularniejszych popowo – rockowych wokalistek muzyki chrześcijańskiej. Pomiędzy 1998 rokiem a 2002 wydała trzy albumy, które okazały się sukcesem. Dzięki hitowi „Holy” w 2003 roku wygrała 4 nagrody Dove Awards dla: wokalistki roku, piosenki roku, autora tekstów roku i współczesnej piosenki popowej roku. Znana jest również z takich piosenek jak: „Legacy”, „Brave” czy „Why”. W 2005 wydała kolejny album, po czym zrobiła sobie dziesięcioletnią przerwę w karierze, żeby odzyskać równowagę między życiem osobistym, a zawodowym.

W 2015 powróciła z albumem „The Unmaking”,

a 28 lipca tego roku ukazała się jej nowa płyta „Every Mile Mattered”. W przeciwieństwie do większości artystów współczesnej muzyki chrześcijańskiej, Nichole nie pisze tylko piosenek chwalebnych, ale w swoich tekstach zgłębia wzloty i upadki każdego człowieka będącego w związku z Panem Bogiem, a nawet zajmuje się tematem ludzi niewierzących.

Nichole Nordeman dorastała w Kolorado, gdzie grała na pianinie w kościele. W wieku 18 lat jej rodzice rozwiedli się, a występy w kościele pomagały jej poradzić sobie z emocjami: „to było moje jedyne ujście, to było jak czytanie pamiętnika przed 400 ludźmi” – powiedziała. Zawodową karierę muzyczną rozpoczęła w Los Angeles, gdzie pracując jako kelnerka wstąpiła do Gospel Music Association – stowarzyszenia, które zajmuje się wspieraniem i promowaniem wszystkich form muzyki gospel. Tam została zauważona przez producenta muzycznego.

Długa przerwa w karierze była spowodowana wydarzeniami w życiu osobistym Nichole – urodziła syna Charliego, a w jej małżeństwie nie układało się. Znała mnóstwo osób, które potrafią pogodzić życie osobiste z zawodowym, ale jej się to nie udawało, dlatego postanowiła na jakiś czas porzucić śpiewanie. „Czułam, że Pan Bóg mówi mi, nie żebym zwolniła, ale żebym zrezygnowała z pracy” – powiedziała w jednym wywiadów. W międzyczasie urodził się jej drugi syn Pepper. Została w domu by opiekować się synami, walczyła również o swoje małżeństwo, które niestety nie przetrwało. W czasie dziesięcioletniej przerwy od nagrań, koncertów i podróży, napisała książkę, a także tworzyła teksty, co pomogło jej w powrocie do pracy. „Nie czuję się tak jakbym kiedykolwiek przestała tworzyć. Po prostu nie musiałam wsiadać do autobusu czy samolotu, żeby to robić” – powiedziała.

Płyta The Unmaking

została wydana w 2015 roku po dziesięcioletniej przerwie w karierze. Pomimo niewielkiej zawartości (6 popowych kawałków), płyta ta jest warta wydanych pieniędzy i według ogromnej większości recenzentów jest niezwykle udanym powrotem artystki. Życiowe doświadczenia Nichole stanowiły inspirację dla tekstów piosenek i tak na przykład nieudane małżeństwo było częścią problemów, które skłoniły ja do napisania „The Unmaking”. Tak jak wielu z nas, Nichole pragnęła naprawić na siłę rzeczy, które rozpadały się. Próbowała przekonać samą siebie, ludzi na około, a nawet Pana Boga, że wszystko jest ok w sytuacji, kiedy tak naprawdę było źle.

I w tym okresie pewien pastor i przyjaciel powiedzieli jej, że czasami Bóg chce żebyśmy przeszli przez proces „of unmaking” czyli zburzenia. „Bóg pozwala nam zdjąć cegłę po cegle, a potem usiąść i zastanowić się co było zepsute. I On siedzi wtedy z nami przy tej stercie gruzu i kocha nas i czeka z nami i jest bardzo cierpliwy, aż w końcu nadejdzie czas, żeby cegła po cegle zbudować rzeczy na nowo” – mówi Nichole.

Inna piosenka – „Slow Down” ma również ścisły związek z jej życiem i została napisana na zakończenie piątej klasy Charliego, jako prezent dla syna i jego koleżanek i kolegów. Słowa piosenki zawierają uniwersalną prawdę, o tym jak czują się rodzice, kiedy ich dziecko dorasta. Wtedy to chcieliby zatrzymać czas, albo trochę go zwolnić. „To nie jest depresyjna piosenka” – mówi artystka, „to jest hołd dla dzieci w różnym wieku i na różnym etapie życia i wyraża życzenie rodziców by mieli zdolność spowalniania czasu.” Niestety jak dodaje, nie jest to możliwe i jedyne co można zrobić to żyć tu i teraz i zwolnić tempo własnego życia.

Źródło: Radio Chrześcijanin