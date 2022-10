Nichole Nordeman i jej płyta „Every Mile Mattered”

Nagradzana piosenkarka i autorka piosenek Nichole Nordeman wydała swoją piątą, długogrającą płytę studyjną „Every Mile Mattered” (2017 rok). Płyta jest kontynuacją mini-albumu z 2015 roku „The Unmaking” z popularnym hitem „Slow Down”, słuchanym w sieci ponad 23 miliony razy.

Album „Every Mile Mattered”, który zawiera utwór tytułowy „Every Mile Mattered”, „Sound of Surviving”, „You’re Here” i osobisty, introspektywny „Dear Me”, jest zbiorem piosenek będących refleksyjnym spojrzeniem na życiową ścieżkę, na której Nichole stała się kobietą, jaką jest dzisiaj. Płyta opowiada o wzlotach i upadkach tej podróży i mówi o nie oglądaniu się za siebie z żalem, lecz z wdzięcznością. Jest też na niej piękna, nowo nagrana wersja „Slow Down”, w której Nichole śpiewa razem ze swoją córką, Pepper Ingram.

Nichole mówi o swojej płycie w programie „Good Day Tulsa” w stacji telewizyjnej KTUL: „To ewolucja. Myślę, że fani moich starszych płyt nadal rozpoznają mnie w tym brzmieniu, jednak nieco dorosłam i zaczęłam eksperymentować z nowymi brzmieniami pop, co sprawiło mi wiele radości”.

Książka Nichole „Slow Down”

Niedługo po wydaniu płyty, na rynku ukazała się też towarzysząca jej książka Nichole „Slow Down” (wyd. Thomas Nelson). Książka zawiera osobiste refleksje Nichole, a także świadectwa i historie słuchaczy, praktyczne podpowiedzi i mądrości na temat zwalniania życiowego tempa, oraz konkretne narzędzia, które zainspirują rodziców do delektowania się codziennymi chwilami ze swoimi dziećmi. „Piękna piosenka Nichole ‘Slow Down’ do wielu z nas przemawia tak głęboko i tak bezpośrednio, ponieważ mówi to, co wszyscy chcemy powiedzieć, i sprawia, że nie czujemy się tak samotni i zwariowani przez to, co przeżywamy” – powiedziała w przedmowie Shauna Niequist, autorka bestsellerów w rankingu „New York Times’a”.

Nichole Nordeman, jedna z najbardziej poważanych w branży muzycznej piosenkarek i autorek piosenek, sprzedała w sumie ponad milion płyt, nagrała cztery utwory z czołówek list przebojów i siedem najbardziej popularnych singli radiowych, obejmujących takie hity, jak: „Holy”, „Legacy” i „Brave”. Dwa razy otrzymała tytuł Wokalistki Roku GMA i jest też cenioną autorką tekstów, która zdobyła dziewięć nagród Dove.

Lista utworów na płycie „Every Mile Mattered”:

1. Every Mile Mattered

2. You’re Here

3. Dear Me

4. No Longer

5. Lean

6. Hush, Hush

7. Listen To Your Life

8. Beautiful Day

9. Sound of Surviving

10. Anywhere We Are

11. Slow Down (z udziałem Pepper Ingram)

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat